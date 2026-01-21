Забор между соседями — как отгородиться и не оказаться в суде в 2026 году

Забор возле деревьев. Фото: fencebuildersinc.com

В Украине забор между соседями — тема, которая все чаще выходит за пределы бытовых разговоров и переходит в залы судов. Граница между частными участками легко становится источником конфликта, если застроить ее без учета закона.

Согласно Гражданскому кодексу Украины, главное правило - ограждение должно быть добрососедским.

"Владельцы и землепользователи земельных участков должны выбирать такие способы использования, при которых соседним владельцам наносится меньше всего неудобств (затенение, задымление, неприятные запахи, шумовое загрязнение и т.д.)", — сказано в статье 103 ГКУ.

Проще говоря: ваш двухметровый бетонный забор, из-за которого у соседа сгнили помидоры, - это прямое нарушение закона.

Высота забора между частными участками

Когда речь идет о технических параметрах, следует смотреть в Государственные строительные нормы Б.2.2-12:2019 "Планировка и застройка территорий". Именно этот документ является "библией" для застройщиков.

Обычно проблемы возникают в таких случаях:

Прозрачность. Между соседями рекомендуется ставить сетчатое или решетчатое ограждение. Это обеспечивает аэрацию (проветривание) и инсоляцию (свет). Высота. По общему правилу, она не должна превышать 1,5 метра. Глухие заборы. Установить сплошной "экран" выше 1,5 м можно лишь в одном случае — если вы договорились с соседом и зафиксировали это письменно. Без бумажки с подписью ваш дорогой профнастил может быть признан незаконным.

Граница земельного участка и принцип добрососедства

Земельный кодекс Украины в статье 106 закрепляет право собственника требовать содействия в установлении и восстановлении границ. Это означает, что ни одна сторона не может самовольно передвигать забор или захватывать даже несколько сантиметров чужой земли.

Самая надежная защита — официально определенные границы участка. Акт вынесения границ в натуру снимает большинство вопросов и становится решающим аргументом в случае конфликта.

Как рассказал юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, земельное законодательство четко запрещает использовать чужую территорию без официального разрешения собственника.

"Любое отклонение от границы без согласования создает риск судебного спора", — говорит эксперт.

Именно поэтому установка забора "на глаз" или возведение хозяйственных построек вплотную к кадастровой линии часто приводит к тому, что застройку приходится демонтировать по решению суда.

