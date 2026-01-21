Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Забор между соседями — каким нормам должен соответствовать в 2026

Забор между соседями — каким нормам должен соответствовать в 2026

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 11:22
Забор между соседями — как отгородиться и не оказаться в суде в 2026 году
Забор возле деревьев. Фото: fencebuildersinc.com

В Украине забор между соседями — тема, которая все чаще выходит за пределы бытовых разговоров и переходит в залы судов. Граница между частными участками легко становится источником конфликта, если застроить ее без учета закона.

Согласно Гражданскому кодексу Украины, главное правило - ограждение должно быть добрососедским.

Реклама
Читайте также:

"Владельцы и землепользователи земельных участков должны выбирать такие способы использования, при которых соседним владельцам наносится меньше всего неудобств (затенение, задымление, неприятные запахи, шумовое загрязнение и т.д.)", — сказано в статье 103 ГКУ.

Проще говоря: ваш двухметровый бетонный забор, из-за которого у соседа сгнили помидоры, - это прямое нарушение закона.

Высота забора между частными участками

Когда речь идет о технических параметрах, следует смотреть в Государственные строительные нормы Б.2.2-12:2019 "Планировка и застройка территорий". Именно этот документ является "библией" для застройщиков.

Обычно проблемы возникают в таких случаях:

  1. Прозрачность. Между соседями рекомендуется ставить сетчатое или решетчатое ограждение. Это обеспечивает аэрацию (проветривание) и инсоляцию (свет).
  2. Высота. По общему правилу, она не должна превышать 1,5 метра.
  3. Глухие заборы. Установить сплошной "экран" выше 1,5 м можно лишь в одном случае — если вы договорились с соседом и зафиксировали это письменно. Без бумажки с подписью ваш дорогой профнастил может быть признан незаконным.

Граница земельного участка и принцип добрососедства

Земельный кодекс Украины в статье 106 закрепляет право собственника требовать содействия в установлении и восстановлении границ. Это означает, что ни одна сторона не может самовольно передвигать забор или захватывать даже несколько сантиметров чужой земли.

Самая надежная защита — официально определенные границы участка. Акт вынесения границ в натуру снимает большинство вопросов и становится решающим аргументом в случае конфликта.

Как рассказал юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, земельное законодательство четко запрещает использовать чужую территорию без официального разрешения собственника.

"Любое отклонение от границы без согласования создает риск судебного спора", — говорит эксперт.

Именно поэтому установка забора "на глаз" или возведение хозяйственных построек вплотную к кадастровой линии часто приводит к тому, что застройку приходится демонтировать по решению суда.

Ранее мы рассказывали, за какие еще нарушения сосед по земельному участку может подать в суд. А также, где разрешено устанавливать генератор возле частного дома, чтобы не нарушить законодательство и покой соседей.

недвижимость штраф дом соседство забор
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации