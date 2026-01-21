Відео
Україна
Паркан між сусідами — яким нормам має відповідати у 2026 році

Паркан між сусідами — яким нормам має відповідати у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 11:22
Паркан між сусідами — як відгородитися і не опинитися в суді у 2026 році
Паркан біля дерев. Фото: fencebuildersinc.com

В Україні паркан між сусідами — тема, яка дедалі частіше виходить за межі побутових розмов і переходить у зали судів. Межа між приватними ділянками легко стає джерелом конфлікту, якщо забудувати її без урахування закону.

Згідно Цивільного кодексу України, головне правило — огорожа повинна бути добросусідською.

Читайте також:

"Власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання, при яких сусіднім власникам завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо)", — сказано у статті 103 ЦКУ.

Простіше кажучи: ваш двометровий бетонний мур, через який у сусіда згнили помідори, — це пряме порушення закону.

Висота паркану між приватними ділянками

Коли мова йде про технічні параметри, слід дивитися в Державні будівельни норми Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій". Саме цей документ є "біблією" для забудовників.

Зазвичай проблеми виникають у таких випадках:

  1. Прозорість. Між сусідами рекомендується ставити сітчасту або решітчасту огорожу. Це забезпечує аерацію (провітрювання) та інсоляцію (світло).
  2. Висота. За загальним правилом, вона не має перевищувати 1,5 метра.
  3. Глухі паркани. Встановити суцільний "екран" вище 1,5 м можна лише в одному випадку — якщо ви домовилися з сусідом і зафіксували це письмово. Без папірця з підписом ваш дорогий профнастил може бути визнаний незаконним.

Межа земельної ділянки та принцип добросусідства

Земельний кодекс України у статті 106 закріплює право власника вимагати сприяння у встановленні та відновленні меж. Це означає, що жодна сторона не може самовільно пересувати паркан чи захоплювати навіть кілька сантиметрів чужої землі.

Найнадійніший захист — офіційно визначені межі ділянки. Акт винесення меж у натуру знімає більшість питань і стає вирішальним аргументом у разі конфлікту. 

Як розповів юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, земельне законодавство чітко забороняє використовувати чужу територію без офіційного дозволу власника. 

"Будь-яке відхилення від межі без погодження створює ризик судового спору", — каже експерт. 

Саме тому встановлення паркану "на око" або зведення господарських споруд впритул до кадастрової лінії часто призводить до того, що забудову доводиться демонтувати за рішенням суду.

Раніше ми розповідали, за які ще порушення сусід по земельній ділянці може подати до суду. А також, де дозволено встановлювати генератор біля приватного будинку, щоб не порушити законодавство та спокій сусідів.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
