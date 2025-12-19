За какой забор между соседями могут оштрафовать — правила

Деревянный забор. Фото: Freepik

Каждый владелец участка рано или поздно доходит до вопроса ограждения. Забор воспринимается как простое и логичное решение: очертить границы, уберечь двор от посторонних, чувствовать себя спокойнее. Но в украинских реалиях забор — это не только о приватности. Это еще и о правилах, нормах и ответственности.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие могут быть последствия, если забор устанавливать по своему усмотрению.

Какой может быть высота забора со стороны улицы

Забор вдоль улицы не может быть произвольной высоты, но максимум — это 2,5 метра. Кроме того ограждение не может выходить за пределы участка. Даже несколько сантиметров за "красную линию" формально считаются нарушением.

Особенно рискованно пытаться расширить двор за счет обочины или тротуара. В таких случаях речь идет уже не о мелком нарушении благоустройства, а о самовольном занятии земли. Следствием становится не только штраф, но и обязательное предписание убрать ограждение.

Правила установки забора между соседями

Конфликты с соседями чаще всего возникают из-за тени. Согласно Государственным строительным нормам Б.2.2-12:2019, ограждение между участками не должно быть сплошной "стеной", закрывающей свет.

Если вы возвели глухой забор высотой более 0,75 метра без письменного согласия соседа, вы нарушили нормы инсоляции.

Обычно между участками рекомендуют ставить сетку или штакетник высотой до 1,5-2 метров. Главное условие — забор не должен затенять чужие грядки или окна, отмечает юрист Наталья Лысенко.

Если сосед докажет, что из-за вашего забора у него не растет урожай или сыреют стены, суд обяжет вас демонтировать конструкцию за свой счет.

За что именно штрафуют владельцев заборов

Основной инструмент наказания — статья 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Она предусматривает штраф за нарушение правил благоустройства населенных пунктов.

Для обычных граждан сумма составляет от 340 до 1 360 гривен, а для предпринимателей и должностных лиц — от 850 до 1 700 гривен. Если же забор установлен в охранной зоне коммуникаций (газовые трубы, кабели), штраф может вырасти до 8 500 гривен.

Штрафовать могут неоднократно, пока нарушение не будет устранено.

Ранее мы рассказывали, на каком расстоянии от забора можно сажать дерево, чтобы не нарушить законодательные нормы. Также сообщалось, что закон позволяет владельцам устанавливать видеонаблюдение для охраны своего участка как пространства безопасности, но при одном условии.