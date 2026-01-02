Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Залог при аренде квартиры — когда владелец может не возвращать

Залог при аренде квартиры — когда владелец может не возвращать

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 17:05
Аренда квартиры — когда хозяин может не возвращать весь залог
Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Залог при аренде квартиры давно стал точкой напряжения между владельцами жилья и собственниками. Для одних это гарантия безопасности имущества, для других — риск потерять значительную сумму в конце аренды.

В статье 546 Гражданского кодекса Украины определено: залог не является "предоплатой", а способом обеспечения выполнения обязательств.

Реклама
Читайте также:

Самое распространенное основание — нарушение сроков уведомления о выезде. Если в договоре указана обязанность предупредить за 30 дней, а арендатор съезжает внезапно, залог может компенсировать простой квартиры. Такая практика соответствует статье 526 ГКУ, которая обязывает стороны выполнять условия договора надлежащим образом.

Повреждение имущества

Закон различает "естественный износ" (например, едва заметные потертости на линолеуме) и "порчу имущества". Если в квартире разбиты стекла, сломана бытовая техника или на стенах остались "граффити" от домашних любимцев, владелец рассчитывает стоимость ремонта.

Согласно статье 779 ГКУ, арендатор обязан устранить ухудшения вещи, которые произошли по его вине. Если стоимость восстановления превышает или равна сумме залога, средства не возвращаются.

Наличие задолженности за коммунальные услуги

Часто арендаторы забывают, что залог покрывает не только стены, но и счета. Если на момент выселения у вас есть долги за свет, воду или газ, владелец законно отчисляет эти суммы с депозита.

В ситуациях, когда долг накапливался месяцами и перекрыл всю сумму залога, она остается у владельца в полном объеме.

Досрочное расторжение договора по инициативе нанимателя

Отдельный случай — досрочный выезд по инициативе арендатора. Когда договор заключен на год, а прекращается без предусмотренных оснований, залог фактически становится штрафом.

Статья 571 ГКУ прямо определяет: в случае нарушения обязательства стороной, передавшей залог, деньги остаются у второй стороны.

Ранее мы рассказывали, что делать владельцам жилья, если арендатор перестал платить. Также накануне зимних праздников на рынке недвижимости активизировались мошенники, которые придумали схемы, связанные с арендой жилья.

недвижимость аренда залог документы квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации