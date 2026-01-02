Аренда квартиры — когда хозяин может не возвращать весь залог

Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Залог при аренде квартиры давно стал точкой напряжения между владельцами жилья и собственниками. Для одних это гарантия безопасности имущества, для других — риск потерять значительную сумму в конце аренды.

В статье 546 Гражданского кодекса Украины определено: залог не является "предоплатой", а способом обеспечения выполнения обязательств.

Самое распространенное основание — нарушение сроков уведомления о выезде. Если в договоре указана обязанность предупредить за 30 дней, а арендатор съезжает внезапно, залог может компенсировать простой квартиры. Такая практика соответствует статье 526 ГКУ, которая обязывает стороны выполнять условия договора надлежащим образом.

Повреждение имущества

Закон различает "естественный износ" (например, едва заметные потертости на линолеуме) и "порчу имущества". Если в квартире разбиты стекла, сломана бытовая техника или на стенах остались "граффити" от домашних любимцев, владелец рассчитывает стоимость ремонта.

Согласно статье 779 ГКУ, арендатор обязан устранить ухудшения вещи, которые произошли по его вине. Если стоимость восстановления превышает или равна сумме залога, средства не возвращаются.

Наличие задолженности за коммунальные услуги

Часто арендаторы забывают, что залог покрывает не только стены, но и счета. Если на момент выселения у вас есть долги за свет, воду или газ, владелец законно отчисляет эти суммы с депозита.

В ситуациях, когда долг накапливался месяцами и перекрыл всю сумму залога, она остается у владельца в полном объеме.

Досрочное расторжение договора по инициативе нанимателя

Отдельный случай — досрочный выезд по инициативе арендатора. Когда договор заключен на год, а прекращается без предусмотренных оснований, залог фактически становится штрафом.

Статья 571 ГКУ прямо определяет: в случае нарушения обязательства стороной, передавшей залог, деньги остаются у второй стороны.

