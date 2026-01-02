Оренда квартири — коли господар може не повертати всю заставу

Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Застава під час оренди квартири давно стала точкою напруги між власниками житла та власниками. Для одних це гарантія безпеки майна, для інших — ризик втратити значну суму наприкінці оренди.

У статті 546 Цивільного кодексу України визначено: застава не є "передоплатою", а способом забезпечення виконання зобов’язань.

Найпоширеніша підстава — порушення строків повідомлення про виїзд. Якщо в договорі зазначено обов’язок попередити за 30 днів, а орендар з’їжджає раптово, застава може компенсувати простій квартири. Така практика відповідає статті 526 ЦКУ, яка зобов’язує сторони виконувати умови договору належним чином.

Пошкодження майна

Закон розрізняє "природний знос" (наприклад, ледь помітні потертості на лінолеумі) та "псування майна". Якщо в квартирі розбите скло, зламана побутова техніка або на стінах залишилися "графіті" від домашніх улюбленців, власник розраховує вартість ремонту.

Згідно зі статтею 779 ЦКУ, орендар зобов’язаний усунути погіршення речі, які сталися з його вини. Якщо вартість відновлення перевищує або дорівнює сумі застави, кошти не повертаються.

Наявність заборгованості за комунальні послуги

Часто орендарі забувають, що застава покриває не лише стіни, а й рахунки. Якщо на момент виселення у вас є борги за світло, воду чи газ, власник законно відраховує ці суми з депозиту.

У ситуаціях, коли борг накопичувався місяцями і перекрив усю суму застави, вона залишається у власника в повному обсязі.

Дострокове розірвання договору з ініціативи наймача

Окремий випадок — достроковий виїзд з ініціативи орендаря. Коли договір укладений на рік, а припиняється без передбачених підстав, застава фактично стає штрафом.

Стаття 571 ЦКУ прямо визначає: у разі порушення зобов’язання стороною, яка передала заставу, гроші залишаються у другої сторони.

