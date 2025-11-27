Налог на землю — какие сроки надо соблюдать в 2025 году

Налог на землю — когда украинцам надо платить сбор
Уплата земельного налога остается важной обязанностью для каждого владельца или пользователя земельного участка. Государство устанавливает четкие сроки, правила начисления и порядок информирования граждан.
Главное управление Государственной налоговой службы Украины в Запорожской области напомнило, что избежание просрочки зависит прежде всего от внимательности плательщика.
"Начисление физическим лицам сумм платы за землю проводится контролирующими органами по месту нахождения земельного участка", — отметили налоговики.
Сроки уплаты земельного налога для граждан
Налоговое уведомление-решение направляется физическим лицам до 1 июля. В документе содержатся все ключевые параметры участка и расчет суммы налога. По информации ГНС, налоговое уведомление-решение направляется вместе с детальным расчетом суммы налога.
Гражданин должен уплатить налог в течение 60 дней с момента вручения документа. Чтобы избежать задержек, следует контролировать каналы получения уведомлений.
Полезно проверять:
- почтовый ящик по месту регистрации;
- электронный кабинет плательщика;
- актуальность кадастровых данных;
- принятые местным советом решения по ставкам.
"Такие регулярные проверки позволяют вовремя выявить расхождения и избежать штрафов", — говорят налоговики.
Порядок начисления платы за землю для физлиц
Начисление осуществляется контролирующими органами автоматически. Расчет базируется на информации из кадастра, а также на местных решениях общин. Для арендованных земель государственной или коммунальной собственности применяются правила, определенные статьями 285-287 НКУ.
В большинстве случаев сумма налога зависит от таких факторов:
- площадь земельного участка;
- категория и целевое назначение;
- местные ставки;
- наличие льгот для отдельных категорий граждан.
Эти данные формируются без участия плательщика, однако именно он отвечает за проверку корректности информации.
Информация о выделении земельных участков в натуре
Особое внимание уделяется землям, выделенным владельцам паев. Местные органы власти должны ежегодно до 1 февраля передавать данные о принятых решениях в налоговую.
В случае изменений в документах — в течение 30 дней. Такая информация предоставляется в электронном виде.
Налоговые уведомления и проверка информации
Чтобы избежать проблем с уплатой, специалисты советуют заранее уточнять информацию о своем участке. Особенно важно проверить:
- правильность кадастрового номера;
- актуальность площади;
- соответствие целевого назначения;
- решение местного совета относительно ставок.
В случае получения некорректных данных следует оперативно обратиться в ГНС для уточнения и корректировки, отмечают в ведомстве.
Как сообщалось, земельный участок является ценным государственным активом и частью экосистемы, находящейся под защитой закона. Соответственно, действия арендатора, которые наносят вред земле, могут привести к серьезным последствиям, включая финансовые штрафы, судебные иски и уголовную ответственность.
Также мы рассказывали, что многие украинцы получают прибыль, сдавая жилье в аренду. В рамках кампании "Налоги защищают" от Минфина и ГНС арендодателям разъясняют их налоговые обязательства, подчеркивая важность этих платежей для финансовой и безопасности устойчивости страны.
