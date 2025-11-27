Видео
Налог на землю — когда украинцам надо платить сбор

Дата публикации 27 ноября 2025 06:12
обновлено: 15:36
Налог на землю — какие сроки надо соблюдать в 2025 году
Женщины с документами. Фото: Freepik

Уплата земельного налога остается важной обязанностью для каждого владельца или пользователя земельного участка. Государство устанавливает четкие сроки, правила начисления и порядок информирования граждан.

Главное управление Государственной налоговой службы Украины в Запорожской области напомнило, что избежание просрочки зависит прежде всего от внимательности плательщика.

"Начисление физическим лицам сумм платы за землю проводится контролирующими органами по месту нахождения земельного участка", — отметили налоговики.

Сроки уплаты земельного налога для граждан

Налоговое уведомление-решение направляется физическим лицам до 1 июля. В документе содержатся все ключевые параметры участка и расчет суммы налога. По информации ГНС, налоговое уведомление-решение направляется вместе с детальным расчетом суммы налога.

Гражданин должен уплатить налог в течение 60 дней с момента вручения документа. Чтобы избежать задержек, следует контролировать каналы получения уведомлений.

Полезно проверять:

  • почтовый ящик по месту регистрации;
  • электронный кабинет плательщика;
  • актуальность кадастровых данных;
  • принятые местным советом решения по ставкам.

"Такие регулярные проверки позволяют вовремя выявить расхождения и избежать штрафов", — говорят налоговики.

Порядок начисления платы за землю для физлиц

Начисление осуществляется контролирующими органами автоматически. Расчет базируется на информации из кадастра, а также на местных решениях общин. Для арендованных земель государственной или коммунальной собственности применяются правила, определенные статьями 285-287 НКУ.

В большинстве случаев сумма налога зависит от таких факторов:

  • площадь земельного участка;
  • категория и целевое назначение;
  • местные ставки;
  • наличие льгот для отдельных категорий граждан.

Эти данные формируются без участия плательщика, однако именно он отвечает за проверку корректности информации.

Информация о выделении земельных участков в натуре

Особое внимание уделяется землям, выделенным владельцам паев. Местные органы власти должны ежегодно до 1 февраля передавать данные о принятых решениях в налоговую.

В случае изменений в документах — в течение 30 дней. Такая информация предоставляется в электронном виде.

Налоговые уведомления и проверка информации

Чтобы избежать проблем с уплатой, специалисты советуют заранее уточнять информацию о своем участке. Особенно важно проверить:

  • правильность кадастрового номера;
  • актуальность площади;
  • соответствие целевого назначения;
  • решение местного совета относительно ставок.

В случае получения некорректных данных следует оперативно обратиться в ГНС для уточнения и корректировки, отмечают в ведомстве.

Как сообщалось, земельный участок является ценным государственным активом и частью экосистемы, находящейся под защитой закона. Соответственно, действия арендатора, которые наносят вред земле, могут привести к серьезным последствиям, включая финансовые штрафы, судебные иски и уголовную ответственность.

Также мы рассказывали, что многие украинцы получают прибыль, сдавая жилье в аренду. В рамках кампании "Налоги защищают" от Минфина и ГНС арендодателям разъясняют их налоговые обязательства, подчеркивая важность этих платежей для финансовой и безопасности устойчивости страны.

земля налоги Налоговая служба недвижимость деньги
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
