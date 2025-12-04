Які існують пільги на земельний податок для УБД та членів їх сімей

Українській військові. Фото: president.gov.ua

Питання сплати земельного податку для учасників бойових дій (УБД) залишається важливою складовою державної підтримки ветеранів. У законодавстві чітко прописано, які пільги щодо сплати цього збору мають УБД та їх родина.

Базові гарантії для цієї категорії осіб визначені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", де закріплено, кого вважають учасниками бойових дій та які соціальні гарантії держава забезпечує.

Реклама

Читайте також:

Відповідно до підпункту 19 статті 6 цього закону, до учасників бойових дій належать військовослужбовці, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь у заходах, пов’язаних з обороною держави під час агресії РФ.

Податкові пільги для цієї категорії визначені Податковим кодексом України. Саме стаття 281 ПКУ передбачає право ветеранів на звільнення від сплати земельного податку.

Пільги на землю для учасників бойових дій

Пункт 281.1 статті 281 ПКУ встановлює повне звільнення учасників бойових дій та інших осіб, на яких поширюється дія закону, від сплати земельного податку. Пільга надається не на всі наявні ділянки, а на одну за кожним видом використання та в межах визначених норм.

Граничні розміри ділянок, що підпадають під пільгу:

для особистого селянського господарства — до 2 га;

для дачного будівництва — до 0,10 га;

для будівництва індивідуального гаража — до 0,01 га;

для садівництва — до 0,12 га.

Присадибні ділянки підпадають під пільги площею:

у селах — до 0,25 га;

у селищах — до 0,15 га;

у містах — до 0,10 га.

"Це означає, що якщо в особи є кілька ділянок одного цільового призначення, вона може обрати лише одну з них для отримання пільги", — наголошують в юридичній компанії "Земельний фонд України".

Оформлення пільги на земельний податок для УБД

Щоб звільнення почало діяти, недостатньо лише мати статус УБД. Потрібно звернутися до податкового органу за місцем розташування ділянки та подати:

заяву довільної форми;

документ, що підтверджує право на пільгу (наприклад, посвідчення УБД).

Коли УБД потрібно подати заяву

Подання документів є обов’язковим у таких випадках:

коли ділянка оформлена вперше;

коли виникає право на статус УБД;

коли потрібно визначити, на яку саме ділянку застосовується пільга при наявності кількох варіантів.

Чи мають сім’ї УБД пільги на земельний податок

Законодавство передбачає низку соціальних гарантій для членів сімей учасників бойових дій. Серед найважливіших — компенсація витрат на оплату комунальних послуг.

Для родин УБД діють такі знижки:

75% на оплату житлово-комунальних послуг;

100% для осіб з інвалідністю внаслідок війни;

компенсація вартості палива для мешканців будинків без централізованого опалення.

Втім, пільга на земельний податок надається виключно самим учасникам бойових дій. Членам їхніх сімей таке звільнення законом не передбачено, підкреслюють експерти.

Як повідомлялось, потреба у житлі для військовослужбовців набуває дедалі більшої актуальності, оскільки кількість захисників, яким необхідне покращення житлових умов, постійно збільшується. Хоча в країні існують державні програми забезпечення, зараз особлива увага зосереджена на випадках, коли військовий має право отримати житло поза загальною чергою, тобто значно швидше.

Також ми розповідали, що держава надає суттєву підтримку військовослужбовцям через систему пільг для учасників бойових дій та їхніх близьких. Проте, слід пам'ятати, що право на ці соціальні гарантії поширюється лише на певні категорії членів сім'ї, чітко визначені законодавством, а не на всіх родичів автоматично.