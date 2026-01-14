Видео
Україна
Видео

Право собственности на землю — какие бумаги подтверждают в 2026

Право собственности на землю — какие бумаги подтверждают в 2026

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 14:32
Документы о праве собственности на землю — какие бумаги подтверждают в 2026 году
Женщина с документами. Фото: Freepik

В 2026 году подтверждение права собственности на землю в Украине окончательно перешло в цифровую плоскость. Формальный подход к документам больше не работает: ключевым доказательством является не бумажный носитель, а официальная запись в государственном реестре. Именно она определяет, признает ли государство лицо законным владельцем земельного участка и может ли оно свободно распоряжаться своим имуществом в будущем.

Согласно Земельному кодексу Украины, право собственности на участок возникает с момента государственной регистрации этих прав. Базовым подтверждением сегодня является Выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Читайте также:

Он фиксирует факт регистрации и содержит актуальные сведения о владельце. Это означает, что без записи в реестре право фактически не существует для государства.

Старые государственные акты на землю

Многие до сих пор держат дома государственные акты, выданные до 2013 года. Да, они остаются в силе, но это скорее "билет в очередь". Любое нотариальное действие сегодня требует, чтобы информация была перенесена в электронный реестр.

Без этого юрист просто не сможет провести сделку, а риски получить проблемы с границами или претензиями третьих лиц только растут, отмечают в компании Dozvil.

Регистрация права собственности на землю

Отдельный вопрос — это невостребованные паи. Если у вас на руках только сертификат, помните: он не делает вас владельцем конкретной земли.

Сейчас это критично — без присвоения кадастрового номера и официальной регистрации права собственности вы рискуете потерять участок.

Как проверить свой участок

Кроме реестра прав, обязательно надо смотреть в Государственный земельный кадастр. Именно там зафиксированы технические границы вашего участка. Закон Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений" делает регистрацию обязательным условием правовой защиты.

В корректно оформленных реестрах должны быть указаны:

  • кадастровый номер участка;
  • данные владельца;
  • основание приобретения права.

Ранее мы рассказывали, когда земля может перейти общине даже без согласия владельца. А также, как найти свободный участок в Украине в 2026 году.

земля недвижимость документы собственность документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
