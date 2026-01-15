Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Земельна ділянка — що обов'язково треба перевірити перед купівлею

Земельна ділянка — що обов'язково треба перевірити перед купівлею

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 09:45
Експертиза земельної ділянки перед купівлею — що обов’язково перевірити
Чоловік з документами. Фото: Freepik

В Україні земля завжди здається безпрограшним варіантом для інвестиції. Але на практиці красива картинка з кадастрової карти часто не має нічого спільного з реальністю. Якщо проігнорувати перевірку сьогодні, завтра ви ризикуєте отримати не актив, а купу судових позовів та "заморожені" кошти. 

Юридичний аудит — це не просто формальність, а ваш реальний захист від головного болю, зазначають в компанії "Земельний фонд України".

Реклама
Читайте також:

Перевірка документів на земельну ділянку

Перший крок експертизи — аналіз правовстановлюючих документів. Чи справді продавець є власником? Чи немає на ділянці арештів, іпотек або "сюрпризів" у вигляді судових спорів, що тягнуться роками?

Дані в Реєстрі речових прав та Державному земельному кадастрі мають збігатися до останньої коми.

Цільове призначення земельної ділянки

Окрему увагу слід приділити цільовому призначенню. Ви плануєте будувати будинок, а ділянка призначена для особистого селянського господарства (ОСГ). Зміна призначення — це окреме коло пекла з документами, витратами та непередбачуваним результатом. 

Якщо статус землі не відповідає вашим планам, іноді простіше відмовитися від угоди, ніж потім намагатися зробити потрібні зміни.

Межі земельної ділянки і кадастрова карта

В теорії межі чітко визначені в кадастрі. На практиці — паркан сусіда може стояти посеред вашої ділянки, а конфігурація землі в натурі виявиться зовсім не такою, як на папері. Це прямий шлях до "земельних воєн". 

Тому винос меж у натуру до підписання договору — обов'язкова процедура, якщо не хочете потім роками з'ясовувати стосунки через кожен метр.

Обмеження та користування третіми особами

Буває так, що ви купили ділянку, а через неї проходить газова труба високого тиску або кабель, де будувати категорично заборонено. 

Або ж земля в оренді на 49 років, і цей договір залишається чинним навіть після зміни власника. Перевірка на наявність інженерних мереж та діючих обтяжень (сервітутів) — це те, що вбереже вас від купівлі дорогого, але абсолютно марного шматка поля.

Раніше ми розповідали, які документи підтверджують право власності на землю. А також, чи можна продати будинок, якщо земля під ним неприватизована.

земля ринок землі нерухомість документи документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації