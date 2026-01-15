Експертиза земельної ділянки перед купівлею — що обов’язково перевірити

Чоловік з документами. Фото: Freepik

В Україні земля завжди здається безпрограшним варіантом для інвестиції. Але на практиці красива картинка з кадастрової карти часто не має нічого спільного з реальністю. Якщо проігнорувати перевірку сьогодні, завтра ви ризикуєте отримати не актив, а купу судових позовів та "заморожені" кошти.

Юридичний аудит — це не просто формальність, а ваш реальний захист від головного болю, зазначають в компанії "Земельний фонд України".

Перевірка документів на земельну ділянку

Перший крок експертизи — аналіз правовстановлюючих документів. Чи справді продавець є власником? Чи немає на ділянці арештів, іпотек або "сюрпризів" у вигляді судових спорів, що тягнуться роками?

Дані в Реєстрі речових прав та Державному земельному кадастрі мають збігатися до останньої коми.

Цільове призначення земельної ділянки

Окрему увагу слід приділити цільовому призначенню. Ви плануєте будувати будинок, а ділянка призначена для особистого селянського господарства (ОСГ). Зміна призначення — це окреме коло пекла з документами, витратами та непередбачуваним результатом.

Якщо статус землі не відповідає вашим планам, іноді простіше відмовитися від угоди, ніж потім намагатися зробити потрібні зміни.

Межі земельної ділянки і кадастрова карта

В теорії межі чітко визначені в кадастрі. На практиці — паркан сусіда може стояти посеред вашої ділянки, а конфігурація землі в натурі виявиться зовсім не такою, як на папері. Це прямий шлях до "земельних воєн".

Тому винос меж у натуру до підписання договору — обов'язкова процедура, якщо не хочете потім роками з'ясовувати стосунки через кожен метр.

Обмеження та користування третіми особами

Буває так, що ви купили ділянку, а через неї проходить газова труба високого тиску або кабель, де будувати категорично заборонено.

Або ж земля в оренді на 49 років, і цей договір залишається чинним навіть після зміни власника. Перевірка на наявність інженерних мереж та діючих обтяжень (сервітутів) — це те, що вбереже вас від купівлі дорогого, але абсолютно марного шматка поля.

