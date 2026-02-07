Какую недвижимость от государства могут бесплатно получить военные в 2026 году

Украинские военные. Фото: president.gov.ua

Вопрос собственного жилья для военных в Украине остается одним из самых чувствительных. Несмотря на войну и бюджетные ограничения, государство сохранило несколько реальных механизмов — от бесплатного жилья до льготного кредитования и денежных выплат.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на законодательство Украины рассказывает, на какое жилье могут рассчитывать военные и при каких условиях.

Бесплатное жилье для военнослужащих

Право на постоянное жилье напрямую связано с выслугой лет. Ключевую норму содержит статья 12 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

"Военнослужащим, имеющим выслугу на военной службе 20 лет и более, и членам их семей предоставляются жилые помещения для постоянного проживания или по их желанию денежная компенсация", — указано в документе.

На практике — это та самая "вечная очередь". Да, закон дает право на компенсацию, если вы не хотите ждать ордер, но бюрократические механизмы здесь до сих пор неповоротливы.

До достижения этого порога военные обычно пользуются служебным жильем. Но правила его приватизации стали более жесткими.

Ипотека єОселя для военных в 2026 году

Если не хотите ждать седых волос, смотрите в сторону льготной ипотеки. Сейчас условия для контрактников и мобилизованных наконец синхронизировали — 3% годовых. Это фактически беспроцентный кредит, учитывая инфляцию.

Но обратите внимание на ограничения по жилью:

"Свежесть" дома. В спокойных регионах ищите дома не старше 3 лет. Если же вы на прифронтовых территориях — там планку подняли до 10 лет, потому что нового жилья почти не строят. Метраж. На одного дают 52,5 кв. м, а дальше — по 21 метру на каждого члена семьи. Не пытайтесь купить дворец, банк просто не согласует такую площадь.

Компенсация за аренду жилья

Пока нет своего угла, государство должно платить за поднаем. Суммы подтянули, но они все равно "догоняют" реальные цены в городах.

В 2026 году выплаты привязаны к прожиточному минимуму. В крупных городах это около 6 000 грн в месяц, в других регионах — от 3 000 до 4 500 грн.

Обязательно оформляйте договор аренды официально, иначе в части просто не будет оснований для выплат.

Приватизация государственного жилья для ветеранов

Несмотря на сворачивание большинства программ бесплатной приватизации, для военных сделано исключение. После завершения военного положения они и члены их семей сохранят право оформить государственное жилье в частную собственность.

Важно помнить: этот "бонус" от государства можно использовать только один раз. Поэтому если вы когда-то уже приватизировали "бабушкину хрущевку", второй раз получить бесплатные метры не получится.

Ранее мы рассказывали, какие условия в єОселе действуют для военных в 2026 году. А также, кто из военных получит максимальные выплаты в феврале.