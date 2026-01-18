Кому принадлежит земельный участок под частным домом в Украине — правила в 2026 году

Частный дом. Фото: Freepik

Еще недавно в Украине существовала юридическая путаница: дом можно было купить, а земля под ним оставалась с другим статусом или собственником. Это создавало риски для покупателей и десятки спорных ситуаций. Но подход изменился - сейчас закон исходит из простого принципа: дом и земля под ним составляют единое целое.

Механизм четко закреплен в статье 120 Земельного кодекса Украины.

"В случае приобретения права собственности на объект недвижимого имущества право собственности на земельный участок, на котором размещен такой объект, одновременно переходит к покупателю без изменения его целевого назначения", — сказано в документе.

На практике это означает, что нотариус во время сделки регистрирует и дом, и землю одновременно. Отдельно доказывать свое право на двор больше не нужно.

Однако есть нюансы — вы не сможете продать или подарить дом, если:

участок не имеет кадастрового номера (это база, без которой сделки не будет);

границы участка не внесены в ГЗК (Геокадастр);

сам дом не зарегистрирован должным образом в Реестре вещных прав.

Кто владеет землей без приватизации

До сих пор часто случается, что дом частный, а земля под ним — коммунальная. Здесь включается "план Б", предусмотренный статьей 377 Гражданского кодекса Украины. Она гарантирует, что вы получаете право пользования участком на тех же условиях, что были у продавца.

Однако право пользования не равно полной собственности. Чтобы избежать ограничений в будущем, приватизация остается целесообразным шагом.

Как оформить землю под домом в 2026 году

Сейчас процесс максимально оцифровали. Вам не нужно обивать пороги местных советов за разрешениями — право на оформление земли владельцем дома уже подтверждено законом.

Землеустроитель: заказываете техническую документацию у сертифицированного специалиста. ГЗК: вносите данные об участке в кадастр. Регистрация: финализируете право собственности через ЦНАП или нотариуса.

