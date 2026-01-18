Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Земля под частным домом — кто на самом деле является владельцем

Земля под частным домом — кто на самом деле является владельцем

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 14:32
Кому принадлежит земельный участок под частным домом в Украине — правила в 2026 году
Частный дом. Фото: Freepik

Еще недавно в Украине существовала юридическая путаница: дом можно было купить, а земля под ним оставалась с другим статусом или собственником. Это создавало риски для покупателей и десятки спорных ситуаций. Но подход изменился - сейчас закон исходит из простого принципа: дом и земля под ним составляют единое целое.

Механизм четко закреплен в статье 120 Земельного кодекса Украины.

Реклама
Читайте также:

"В случае приобретения права собственности на объект недвижимого имущества право собственности на земельный участок, на котором размещен такой объект, одновременно переходит к покупателю без изменения его целевого назначения", — сказано в документе.

На практике это означает, что нотариус во время сделки регистрирует и дом, и землю одновременно. Отдельно доказывать свое право на двор больше не нужно.

Однако есть нюансы — вы не сможете продать или подарить дом, если:

  • участок не имеет кадастрового номера (это база, без которой сделки не будет);
  • границы участка не внесены в ГЗК (Геокадастр);
  • сам дом не зарегистрирован должным образом в Реестре вещных прав.

Кто владеет землей без приватизации

До сих пор часто случается, что дом частный, а земля под ним — коммунальная. Здесь включается "план Б", предусмотренный статьей 377 Гражданского кодекса Украины. Она гарантирует, что вы получаете право пользования участком на тех же условиях, что были у продавца.

Однако право пользования не равно полной собственности. Чтобы избежать ограничений в будущем, приватизация остается целесообразным шагом.

Как оформить землю под домом в 2026 году

Сейчас процесс максимально оцифровали. Вам не нужно обивать пороги местных советов за разрешениями — право на оформление земли владельцем дома уже подтверждено законом.

  1. Землеустроитель: заказываете техническую документацию у сертифицированного специалиста.
  2. ГЗК: вносите данные об участке в кадастр.
  3. Регистрация: финализируете право собственности через ЦНАП или нотариуса.

Ранее мы рассказывали, что обязательно надо проверить перед покупкой земли. А также, какие документы подтверждают право собственности на участок.

земля недвижимость дом собственность документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации