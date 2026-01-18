Кому належить земельна ділянка під приватним будинком в Україні — правила у 2026 році

Приватний будинок. Фото: Freepik

Ще нещодавно в Україні існувала юридична плутанина: будинок можна було купити, а земля під ним залишалася з іншим статусом або власником. Це створювало ризики для покупців і десятки спірних ситуацій. Але підхід змінився — зараз закон виходить з простого принципу: будинок і земля під ним становлять єдине ціле.

Механізм чітко закріплений у статті 120 Земельного кодексу України.

"У разі набуття права власності на об’єкт нерухомого майна право власності на земельну ділянку, на якій розміщений такий об’єкт, одночасно переходить до набувача без зміни її цільового призначення", — сказано у документі.

На практиці це означає, що нотаріус під час угоди реєструє і будинок, і землю одночасно. Окремо доводити своє право на двір більше не потрібно.

Проте є нюанси — ви не зможете продати або подарувати будинок, якщо:

ділянка не має кадастрового номера (це база, без якої угоди не буде);

межі ділянки не внесені до ДЗК (Геокадастру);

сам будинок не зареєстрований належним чином у Реєстрі речових прав.

Хто володіє землею без приватизації

Досі часто трапляється, що будинок приватний, а земля під ним — комунальна. Тут вмикається "план Б", передбачений статтею 377 Цивільного кодексу України. Вона гарантує, що ви отримуєте право користування ділянкою на тих самих умовах, що були у продавця.

Проте право користування не дорівнює повній власності. Щоб уникнути обмежень у майбутньому, приватизація залишається доцільним кроком.

Як оформити землю під будинком у 2026 році

Зараз процес максимально оцифрували. Вам не потрібно оббивати пороги місцевих рад за дозволами — право на оформлення землі власником будинку вже підтверджено законом.

Землевпорядник: замовляєте технічну документацію у сертифікованого фахівця. ДЗК: вносите дані про ділянку в кадастр. Реєстрація: фіналізуєте право власності через ЦНАП або нотаріуса.

