Головна Ринок нерухомості Земля під приватним будинком — хто насправді є власником

Земля під приватним будинком — хто насправді є власником

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 14:32
Кому належить земельна ділянка під приватним будинком в Україні — правила у 2026 році
Приватний будинок. Фото: Freepik

Ще нещодавно в Україні існувала юридична плутанина: будинок можна було купити, а земля під ним залишалася з іншим статусом або власником. Це створювало ризики для покупців і десятки спірних ситуацій. Але підхід змінився — зараз закон виходить з простого принципу: будинок і земля під ним становлять єдине ціле.

Механізм чітко закріплений у статті 120 Земельного кодексу України.

Читайте також:

"У разі набуття права власності на об’єкт нерухомого майна право власності на земельну ділянку, на якій розміщений такий об’єкт, одночасно переходить до набувача без зміни її цільового призначення", — сказано у документі.

На практиці це означає, що нотаріус під час угоди реєструє і будинок, і землю одночасно. Окремо доводити своє право на двір більше не потрібно.

Проте є нюанси — ви не зможете продати або подарувати будинок, якщо:

  • ділянка не має кадастрового номера (це база, без якої угоди не буде);
  • межі ділянки не внесені до ДЗК (Геокадастру);
  • сам будинок не зареєстрований належним чином у Реєстрі речових прав.

Хто володіє землею без приватизації

Досі часто трапляється, що будинок приватний, а земля під ним — комунальна. Тут вмикається "план Б", передбачений статтею 377 Цивільного кодексу України. Вона гарантує, що ви отримуєте право користування ділянкою на тих самих умовах, що були у продавця.

Проте право користування не дорівнює повній власності. Щоб уникнути обмежень у майбутньому, приватизація залишається доцільним кроком.

Як оформити землю під будинком у 2026 році

Зараз процес максимально оцифрували. Вам не потрібно оббивати пороги місцевих рад за дозволами — право на оформлення землі власником будинку вже підтверджено законом.

  1. Землевпорядник: замовляєте технічну документацію у сертифікованого фахівця.
  2. ДЗК: вносите дані про ділянку в кадастр.
  3. Реєстрація: фіналізуєте право власності через ЦНАП або нотаріуса.

Раніше ми розповідали, що обов'язково треба перевірити перед купівлею землі. А також, які документи підтверджують право власності на ділянку.

земля нерухомість будинок власність документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
