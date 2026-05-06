Земля в совладении: как прекратить аренду участка без конфликта

Когда земля принадлежит нескольким людям, любые решения по ней принимаются совместно. Это касается и аренды. На практике ситуация часто заходит в тупик, когда один собственник хочет прекратить договор, а другой не соглашается.

Игнорировать это не получится, ведь закон защищает интересы всех совладельцев, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юридическую компанию "Земельный фонд Украины".

Расторжение договора аренды земли с несколькими собственниками

Главная сложность заключается в том, что участок с одним кадастровым номером считается целостным объектом. Даже если вам принадлежит 50% пая, вы не можете просто "забрать свою половинку" и уйти.

Распоряжаться общим имуществом можно только с согласия всех без исключения совладельцев. Арендатор обычно подписывает один договор, где фигурируют все собственники, поэтому и прекращать его нужно коллективно. Односторонний выход одного участника юридически невозможен, поскольку нельзя арендовать "невидимую часть" прав.

Общая долевая собственность на земельный участок

Часто люди путают понятия общей совместной и долевой собственности. В первом случае доли вообще не выделены (это часто бывает у супругов), во втором — вы точно знаете, что вам принадлежит, например, 1/3.

Однако, даже зная свой процент, вы не имеете права единолично расторгнуть договор. Пока земля не разграничена физически ("в натуре"), она остается общим неделимым объектом.

Если арендатор добросовестно платит и не нарушает правил, заставить его отдать часть земли без согласия других собственников будет крайне трудно.

Раздел земельного участка в натуре между совладельцами

Это наиболее радикальный, но действенный метод решения спора. Если согласия с другими собственниками или арендатором достичь не удается, стоит инициировать процедуру раздела. Вы выделяете свою долю в отдельный участок, получаете на него новый кадастровый номер и становитесь полноправным единственным хозяином.

После этого вы сами решаете: работать на нем самостоятельно, искать нового арендатора или продавать. Это прекращает зависимость от решений других лиц, хотя и требует затрат на землеустроительную документацию.

Когда суд поможет прекратить аренду земли

Суд остается последним аргументом, когда мирные переговоры зашли в тупик. Если один из собственников хочет расторгнуть договор из-за того, что арендатор портит почву, не платит деньги или использует участок не по назначению, а другой собственник игнорирует проблему — время подавать иск.

Юристы отмечают, что судебная практика склоняется к защите интересов того владельца, чьи права нарушаются. Главное — собрать доказательства нарушений со стороны арендатора, тогда суд может принудительно прекратить аренду даже без согласия "молчаливого" совладельца.

