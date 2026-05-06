Земля у співвласності: як припинити оренду ділянки без конфлікту

Коли земля належить кільком людям, будь-які рішення щодо неї ухвалюються спільно. Це стосується і оренди. На практиці ситуація часто заходить у глухий кут, коли один власник хоче припинити договір, а інший не погоджується.

Ігнорувати це не вийде, адже закон захищає інтереси всіх співвласників, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію "Земельний фонд України".

Розірвання договору оренди землі з кількома власниками

Головна складність полягає в тому, що ділянка з одним кадастровим номером вважається цілісним об’єктом. Навіть якщо вам належить 50% паю, ви не можете просто "забрати свою половинку" і піти.

Розпоряджатися спільним майном можна лише за згодою всіх без винятку співвласників. Орендар зазвичай підписує один договір, де фігурують усі власники, тому й припиняти його потрібно колективно. Односторонній вихід одного учасника юридично неможливий, оскільки не можна орендувати "невидиму частину" прав.

Спільна часткова власність на земельну ділянку

Часто люди плутають поняття спільної сумісної та часткової власності. У першому випадку частки взагалі не виділені (це часто буває у подружжя), у другому — ви точно знаєте, що вам належить, наприклад, 1/3.

Проте, навіть знаючи свій відсоток, ви не маєте права одноосібно розірвати договір. Поки земля не розмежована фізично ("в натурі"), вона залишається спільним неподільним об’єктом.

Якщо орендар сумлінно платить і не порушує правил, змусити його віддати частину землі без згоди інших власників буде вкрай важко.

Поділ земельної ділянки в натурі між співвласниками

Це найбільш радикальний, але дієвий метод вирішення спору. Якщо згоди з іншими власниками або орендарем досягти не вдається, варто ініціювати процедуру поділу. Ви виділяєте свою частку в окрему ділянку, отримуєте на неї новий кадастровий номер і стаєте повноправним єдиним господарем.

Після цього ви самі вирішуєте: працювати на ній самостійно, шукати нового орендаря чи продавати. Це припиняє залежність від рішень інших осіб, хоча й потребує витрат на землевпорядну документацію.

Коли суд допоможе припинити оренду землі

Суд залишається останнім аргументом, коли мирні переговори зайшли у глухий кут. Якщо один із власників хоче розірвати договір через те, що орендар псує грунт, не платить гроші або використовує ділянку не за призначенням, а інший власник ігнорує проблему — час подавати позов.

Юристи наголошують, что судова практика схиляється до захисту інтересів того власника, чиї права порушуються. Головне — зібрати докази порушень з боку орендаря, тоді суд може примусово припинити оренду навіть без згоди "мовчазного" співвласника.

