Земельный налог во время войны: какие существуют льготы при форс-мажоре в 2026 году

В условиях войны вопрос налогов стал особенно чувствительным для владельцев земли. Многие рассчитывают на автоматическое освобождение, но правила значительно сложнее. Закон позволяет определенные послабления, однако не отменяет обязанности полностью.

Чтобы не получить штрафы, важно понимать реальные условия и требования, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юридическую компанию "Земельный фонд Украины".

Кто имеет право на освобождение от уплаты земельного налога

Налог не платят те, чьи земли официально признаны непригодными для использования. Это касается участков на территориях, где ведутся активные боевые действия, или тех, что находятся под временной оккупацией.

Также льготы действуют для владельцев заминированных территорий или участков, где остались фортификационные сооружения. Важно проверить, внесена ли ваша громада в специальный перечень Минреинтеграции, ведь именно этот документ является "билетом" к законному освобождению от начислений.

Как получить сертификат ТПП о форс мажорных обстоятельствах

Если ваша земля не в зоне боевых действий, но война помешала заплатить вовремя, на помощь приходит Торгово-промышленная палата (ТПП). Сертификат ТПП не списывает сам налог, но он является железным аргументом против штрафов.

Чтобы его получить, нужно доказать прямую связь между войной и вашей неплатежеспособностью. Этот документ фиксирует конкретный период, когда вы не могли выполнять обязательства, и фактически "замораживает" начисление пени.

Нужно ли платить налог за землю во время войны

Короткий ответ — да, если земля не в зоне риска. Закон четко разделяет налоговое обязательство и ответственность за его невыполнение. Форс-мажор защищает только от карательных санкций (штрафов), но "тело" налога все равно придется уплатить.

Государство настаивает: война — это не повод забывать о наполнении бюджета громад, если ваш участок находится в тылу и приносит доход или готов к обработке.

Кроме сертификата ТПП, весомыми доказательствами являются акты обследования участка местными властями или отчеты ГСЧС о минировании. Если на вашей земле стоит подбитая техника или есть воронки от снарядов, это нужно зафиксировать официально. Без надлежащей бумажной фиксации налоговая служба будет продолжать начислять долги, даже если вы физически не можете подойти к своему полю из-за опасности.

Если вы чувствуете, что не успеваете с платежом, подайте заявление о невозможности выполнения налоговых обязанностей. Это позволит отсрочить платеж без финансовых потерь.

