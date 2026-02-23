Выселение и переселение — что предусматривает жилищная реформа в Украине

Новые правила выселения заработали — что будет с владельцами жилья

С вступлением в силу Закона "Об основных принципах жилищной политики" №4751-IX в Украине стартовала масштабная жилищная реформа. Однако именно положения о выселении из недвижимости вызывают больше всего вопросов.

Закон декларирует гарантии защиты жилищных прав, но в то же время открывает возможности для масштабной реновации, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснение Департамента правового обеспечения Днепровского городского совета.

Кого и как могут выселить

Выселение или ограничение права пользования возможно только по решению суда и на основаниях, определенных законом. Это право остается неприкосновенным.

Но механизм переселения из государственного или коммунального фонда теперь выглядит значительно проще. Если дом признают аварийным или подлежащим сносу, вам предложат "пригодное помещение".

Проблема в том, что закон не дает четкого ответа: "пригодное" — это равноценное по площади в том же районе или просто стены с крышей где-то на окраине? Пока эти нормы законодательно не прописаны, отмечают в департаменте.

Выселение из частного жилья

Для владельцев приватизированных квартир правила тоже изменились. Судебный порядок сохранили, но Кабмин до сих пор не утвердил четкие критерии того, что считать непригодным жильем. Пока их нет, любая экспертиза может стать инструментом давления.

Если квартира в ипотеке или есть большие долги, процедура выселения теперь будет работать как часы. Судебная волокита может сократиться в разы.

Реновация жилья и компенсация собственникам

Государство заявило курс на обновление устаревшего фонда. Однако механизм компенсации в случае изъятия жилья прописан в общих чертах.

Согласно статье 351 Гражданского кодекса Украины, изъятие собственности возможно лишь при условии предварительного и полного возмещения.

"Однако новый закон не содержит четкой формулы расчета компенсации, что создает правовую неопределенность", — отмечают в департаменте.

Что означает потребительское качество жилья

Закон вводит понятие потребительского качества жилья. Новое помещение должно соответствовать требованиям безопасности, комфорта и энергоэффективности. Теоретически это шаг к модернизации, но на практике ключевым останется контроль за соблюдением стандартов.

Как сообщалось, эпоха бесплатных квартир от государства подходит к концу: старый Жилищный кодекс отменяют вместе со всеми очередями и ордерами. Пока закон о приватизации еще в силе, украинцам стоит поспешить, ведь система "социального жилья" навсегда становится историей.

Также мы рассказывали, что хотя неприватизированная квартира формально не входит в наследственную массу, родственники умершего все же имеют шанс ее сохранить. Несмотря на общий запрет на наследование коммунального имущества, существуют юридические исключения, которые позволяют оформить собственность через суд.