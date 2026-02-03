єОселя для военных — под какие проценты защитники могут оформить ипотеку в 2026 году

Украинские военные. Фото: GeneralStaff.ua/Facebook

Программа "єОселя" за последние несколько лет стала, пожалуй, единственным реальным шансом для военных семей получить собственные квадратные метры. Если раньше она была ориентирована преимущественно на контрактников, то с января 2026 года правила игры стали более справедливыми — теперь под льготные 3% могут подаваться и те, кто служит по мобилизации.

Как указано на сайте єОселя, для военных и их семей предусмотрено несколько вариантов льготных ставок.

Процент зависит от статуса заемщика и социальной категории:

0% годовых — это спецпредложение для молодежи по проекту "Контракт 18-24". Если вы подписали свой первый контракт в таком возрасте, государство фактически полностью берет на себя проценты;

— это спецпредложение для молодежи по проекту "Контракт 18-24". Если вы подписали свой первый контракт в таком возрасте, государство фактически полностью берет на себя проценты; 3% на первые 10 лет — базовая ставка для всех кадровых военных, силовиков и (с этого года) мобилизованных. После 10-летнего срока ставка становится 6%;

— базовая ставка для всех кадровых военных, силовиков и (с этого года) мобилизованных. После 10-летнего срока ставка становится 6%; 7% на первые 10 лет — условия для ветеранов, УБД и семей погибших героев. В дальнейшем ставка возрастает до 10%.

Срок кредитования составляет до 20 лет. Первоначальный взнос — от 10% для лиц до 25 лет и от 20% для других заемщиков. Приобрести можно квартиру или дом на подконтрольной территории Украины.

Чтобы программа не превращалась в покупку элитных особняков, установлены четкие лимиты по площади: квартира не может быть больше 115,5 кв. м, а дом — 125,5 кв. м. Это фиксированные цифры, которые уже не зависят от количества детей или родственников в заявке.

Как оформить ипотеку єОселя для военных

Все начинается с Дії. Подаете заявку, выбираете свой статус и ждете "зеленый свет" от банков.

Если у вас уже есть жилье, оно должно быть или меньше социальной нормы, или находиться в зоне оккупации или быть разрушенным. В других случаях программа будет считать, что жилищный вопрос у вас уже решен.

Как отметил председатель правления "Укрфинжитла" (оператор программы) Евгений Мецгер в интервью Новини.LIVE, добавления мобилизованных в перечень, кто может оформить ипотеку под 3%, ждали месяцами.

"Мы добавили мобилизованных. Не только кадровые военные и контрактники смогут воспользоваться наиболее льготной ипотекой под 3%. Мобилизованные также", — подчеркнул Мецгер.

По его словам, государство признает, что война затянулась, а мобилизация для многих перестала быть краткосрочным этапом жизни. Именно поэтому доступ к жилью становится не исключением, а необходимой формой поддержки.

Ранее мы рассказывали, где в Украине покупка жилья по єОселе стала дешевле аренды. А также, сколько надо минимально зарабатывать для оформления льготной ипотеки.