Україна
Головна Ринок нерухомості Житло для захисників — яку нерухомість безоплатно надає держава

Житло для захисників — яку нерухомість безоплатно надає держава

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 14:32
Яку нерухомість від держави можуть бесплатно отримати військові у 2026 році
Українські військові. Фото: president.gov.ua

Питання власного житла для військових в Україні залишається одним із найчутливіших. Попри війну та бюджетні обмеження, держава зберегла кілька реальних механізмів — від безкоштовного житла до пільгового кредитування та грошових виплат. 

Редакція Новини.LIVE  із посиланням на законодавство України розповідає, на яке житло можуть розраховувати військові та за яких умов.

Читайте також:

Бесплатне житло для військовослужбовців

Право на постійне житло напряму пов’язане з вислугою років. Ключову норму містить стаття 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

"Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання або за їх бажанням грошова компенсація", — зазначено в документі.

На практиці — це та сама "вічна черга". Так, закон дає право на компенсацію, якщо ви не хочете чекати на ордер, але бюрократичні механізми тут досі неповороткі.

До досягнення цього порогу військові зазвичай користуються службовим житлом. Але правила його приватизації стали жорсткішими. 

Іпотека єОселя для військових у 2026 році

Якщо не хочете чекати сивого волосся, дивіться в бік пільгової іпотеки. Наразі умови для контрактників та мобілізованих нарешті синхронізували — 3% річних. Це фактично безвідсотковий кредит, враховуючи інфляцію.

Але зверніть увагу на обмеження по житлу:

  1. "Свіжість" будинку. У спокійних регіонах шукайте будинки не старші за 3 роки. Якщо ж ви на прифронтових територіях — там планку підняли до 10 років, бо нового житла майже не будують.
  2. Метраж. На одного дають 52,5 кв. м, а далі — по 21 метру на кожного члена сім'ї. Не намагайтеся купити палац, банк просто не погодить таку площу.

Компенсація за оренду житла 

Поки немає свого кута, держава має платити за піднайом. Суми підтягнули, але вони все одно "наздоганяють" реальні ціни в містах. 

У 2026 році виплати прив’язані до прожиткового мінімуму. У великих містах це близько 6 000 грн на місяць, в інших регіонах — від 3 000 до 4 500 грн.

Обов’язково оформлюйте договір оренди офіційно, інакше в частині просто не буде підстав для виплат.

Приватизація державного житла для ветеранів

Попри згортання більшості програм безоплатної приватизації, для військових зроблено виняток. Після завершення воєнного стану вони та члени їхніх сімей збережуть право оформити державне житло у приватну власність.

Важливо пам'ятати: цей "бонус" від держави можна використати лише один раз. Тож якщо ви колись вже приватизували "бабусину хрущовку", вдруге отримати безкоштовні метри не вийде.

Раніше ми розповідали, які умови в єОселі діють для військових у 2026 році. А також, хто з військових отримає максимальні виплати у лютому.

нерухомість військові житло купити квартиру українські військові
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
