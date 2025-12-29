Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Житло для ВПО — уряд відкрив доступ до нових приміщень

Житло для ВПО — уряд відкрив доступ до нових приміщень

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 17:31
Житло для ВПО — уряд знайшов додаткові приміщення
Родина з коробками. Фото: Freepik

Проблема житла для внутрішньо переміщених осіб залишається однією з найгостріших в Україні. Кабінет міністрів ухвалив рішення передати державну нерухомість та арештовані об’єкти в управлінні АРМА для розселення цієї категорії громадян. 

Йдеться не лише про житлові будівлі, а й про приміщення, які можна швидко адаптувати для проживання, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Реклама
Читайте також:

Вона наголосила, що держава змінює підхід до використання власних активів.

"Приміщення не мають простоювати, вони мають бути ефективно задіяні на користь людям", — підкреслила урядовець.

Які об’єкти передають для проживання ВПО

У першому переліку — 112 приміщень у різних регіонах країни. Це об’єкти, які вже зараз можуть бути використані або потребують мінімального дообладнання.

Серед них:

  • будинки спільного проживання;
  • готельні приміщення;
  • офісні будівлі;
  • об’єкти громадського дозвілля.

За словами Свириденко, це нерухомість, яка перебуває у власності держави, у користуванні держорганів і компаній, а також активи, якими управляє АРМА.

Коли ВПО зможуть заселитися

До кінця січня 2026 року всі приміщення мають бути розподілені між органами, відповідальними за роботу з ВПО. Після цього розпочнеться підготовка до заселення.

Очікується, що переселенці зможуть користуватися новим житлом вже у першому кварталі 2026 року. Це дозволить частково зменшити навантаження на місцеві бюджети та тимчасові центри розміщення.

Освітні будівлі для потреб ВПО

Окреме доручення уряд надав Міністерству освіти і науки. Йдеться про перевірку об’єктів, які протягом останнього року не використовувалися в освітньому процесі. Такі приміщення також планують передати для проживання ВПО. 

Наступний етап передбачає розширення переліку доступних об’єктів. Протягом місяця всі міністерства спільно з державними компаніями, обласними військовими адміністраціями та АРМА мають подати додаткові пропозиції. Процес координує Міністерство економіки.

Зазначимо, для більш ніж 3,5 мільйона ВПО оренда квартири перетворилися на головну перешкоду на шляху до повноцінного життя в нових містах. Також ми розповідали, які зміни очікуються у виплатах для ВПО з 2026 року.

нерухомість житло Юлія Свириденко ВПО квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації