Житло для ВПО — уряд знайшов додаткові приміщення

Родина з коробками. Фото: Freepik

Проблема житла для внутрішньо переміщених осіб залишається однією з найгостріших в Україні. Кабінет міністрів ухвалив рішення передати державну нерухомість та арештовані об’єкти в управлінні АРМА для розселення цієї категорії громадян.

Йдеться не лише про житлові будівлі, а й про приміщення, які можна швидко адаптувати для проживання, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона наголосила, що держава змінює підхід до використання власних активів.

"Приміщення не мають простоювати, вони мають бути ефективно задіяні на користь людям", — підкреслила урядовець.

Які об’єкти передають для проживання ВПО

У першому переліку — 112 приміщень у різних регіонах країни. Це об’єкти, які вже зараз можуть бути використані або потребують мінімального дообладнання.

Серед них:

будинки спільного проживання;

готельні приміщення;

офісні будівлі;

об’єкти громадського дозвілля.

За словами Свириденко, це нерухомість, яка перебуває у власності держави, у користуванні держорганів і компаній, а також активи, якими управляє АРМА.

Коли ВПО зможуть заселитися

До кінця січня 2026 року всі приміщення мають бути розподілені між органами, відповідальними за роботу з ВПО. Після цього розпочнеться підготовка до заселення.

Очікується, що переселенці зможуть користуватися новим житлом вже у першому кварталі 2026 року. Це дозволить частково зменшити навантаження на місцеві бюджети та тимчасові центри розміщення.

Освітні будівлі для потреб ВПО

Окреме доручення уряд надав Міністерству освіти і науки. Йдеться про перевірку об’єктів, які протягом останнього року не використовувалися в освітньому процесі. Такі приміщення також планують передати для проживання ВПО.

Наступний етап передбачає розширення переліку доступних об’єктів. Протягом місяця всі міністерства спільно з державними компаніями, обласними військовими адміністраціями та АРМА мають подати додаткові пропозиції. Процес координує Міністерство економіки.

Зазначимо, для більш ніж 3,5 мільйона ВПО оренда квартири перетворилися на головну перешкоду на шляху до повноцінного життя в нових містах. Також ми розповідали, які зміни очікуються у виплатах для ВПО з 2026 року.