Квартиры для ВПЛ — будут ли забирать частное жилье, в котором годами никто не проживает

Жилье для ВПЛ — украинцам объяснили, будут ли забирать частные квартиры
Тема жилья для переселенцев снова вызвала волну беспокойства. В соцсетях начали распространяться предположения о возможном изъятии квартир.
В правительстве решили прояснить все моменты и успокоить украинцев, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на вице-премьера и министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.
"Вижу много вопросов и эмоций вокруг темы жилья для ВПЛ и других уязвимых групп. Объясняю по сути", — подчеркнул он.
По словам чиновника, речь не идет о частной собственности. Государство запускает инвентаризацию только тех объектов, которые принадлежат государству или общинам и годами простаивают.
Что означает инвентаризация жилья для ВПЛ
Проект реализуют вместе с Habitat for Humanity. Речь идет о проверке неиспользуемых зданий, которые потенциально можно переоборудовать под жилье.
Ключевые принципы следующие
- учет только государственных и коммунальных объектов;
- никакого вмешательства в частную собственность;
- экономическая и техническая целесообразность реконструкции.
"Это не касается частного жилья. Никаких решений об изъятии или вмешательстве в частную собственность нет и быть не может", — подчеркнул Кулеба.
Пилотные области проекта
Инициатива внедряется во исполнение Закона №4080. Первый этап стартует в трех регионах — Киевская, Ивано Франковская и Полтавская области.
Планируют отобрать 60-70 зданий, а для детальных инвестиционных решений — только 10-15, где реконструкция будет оправданной.
Полученные данные интегрируют в цифровую жилищную систему для ВПЛ, которая должна заработать с октября 2026 года. Это предусматривает прозрачные критерии и минимизацию субъективных решений.
"Наш подход прост: если в обществе есть государственное или коммунальное здание, которое простаивает, оно должно работать на людей", — отметил министр.
Он отмечает: новая модель жилищной политики должна быть предсказуемой и системной. Вопрос поддержки ВПЛ будут решать без нарушения права собственности, с четкими правилами и долгосрочной перспективой для общин и государства.
Как сообщалось, украинский рынок недвижимости снова лихорадит из-за критического спроса на аренду среди более 3,5 миллионов переселенцев. Именно ВПЛ сегодня диктуют правила игры в жилом секторе, однако заоблачные цены все чаще становятся для них непреодолимой преградой на пути к обустройству на новом месте.
Также мы рассказывали, что в Украине изменились правила выплат на проживание для переселенцев. Теперь в 2026 году части ВПЛ необходимо еще раз подать документы, чтобы и в дальнейшем получать финансовую поддержку.
