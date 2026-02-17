Квартиры для ВПЛ — будут ли забирать частное жилье, в котором годами никто не проживает

Женщина среди коробок. Фото: Freepik

Тема жилья для переселенцев снова вызвала волну беспокойства. В соцсетях начали распространяться предположения о возможном изъятии квартир.

В правительстве решили прояснить все моменты и успокоить украинцев, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на вице-премьера и министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

"Вижу много вопросов и эмоций вокруг темы жилья для ВПЛ и других уязвимых групп. Объясняю по сути", — подчеркнул он.

По словам чиновника, речь не идет о частной собственности. Государство запускает инвентаризацию только тех объектов, которые принадлежат государству или общинам и годами простаивают.

Что означает инвентаризация жилья для ВПЛ

Проект реализуют вместе с Habitat for Humanity. Речь идет о проверке неиспользуемых зданий, которые потенциально можно переоборудовать под жилье.

Ключевые принципы следующие

учет только государственных и коммунальных объектов;

никакого вмешательства в частную собственность;

экономическая и техническая целесообразность реконструкции.

"Это не касается частного жилья. Никаких решений об изъятии или вмешательстве в частную собственность нет и быть не может", — подчеркнул Кулеба.

Пилотные области проекта

Инициатива внедряется во исполнение Закона №4080. Первый этап стартует в трех регионах — Киевская, Ивано Франковская и Полтавская области.

Планируют отобрать 60-70 зданий, а для детальных инвестиционных решений — только 10-15, где реконструкция будет оправданной.

Полученные данные интегрируют в цифровую жилищную систему для ВПЛ, которая должна заработать с октября 2026 года. Это предусматривает прозрачные критерии и минимизацию субъективных решений.

Где будут искать жилье для ВПЛ. Фото: OleksiiKuleba/Telegram

"Наш подход прост: если в обществе есть государственное или коммунальное здание, которое простаивает, оно должно работать на людей", — отметил министр.

Он отмечает: новая модель жилищной политики должна быть предсказуемой и системной. Вопрос поддержки ВПЛ будут решать без нарушения права собственности, с четкими правилами и долгосрочной перспективой для общин и государства.

Как сообщалось, украинский рынок недвижимости снова лихорадит из-за критического спроса на аренду среди более 3,5 миллионов переселенцев. Именно ВПЛ сегодня диктуют правила игры в жилом секторе, однако заоблачные цены все чаще становятся для них непреодолимой преградой на пути к обустройству на новом месте.

Также мы рассказывали, что в Украине изменились правила выплат на проживание для переселенцев. Теперь в 2026 году части ВПЛ необходимо еще раз подать документы, чтобы и в дальнейшем получать финансовую поддержку.