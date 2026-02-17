Квартири для ВПО — чи будуть забирати приватне житло, в якому роками ніхто не проживає

Житло для ВПО — українцям пояснили, чи будуть забирати приватні квартири
Тема житла для переселенців знову викликала хвилю занепокоєння. У соцмережах почали ширитися припущення про можливе вилучення квартир.
В уряді вирішили прояснити всі моменти та заспокоїти українців, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на віцепрем’єра та міністра розвитку громад і територій Олексія Кулебу.
"Бачу багато запитань і емоцій навколо теми житла для ВПО та інших вразливих груп. Пояснюю по суті", — наголосив він.
За словами урядовця, мова не йде про приватну власність. Держава запускає інвентаризацію лише тих об’єктів, які належать державі або громадам і роками простоюють.
Що означає інвентаризація житла для ВПО
Проєкт реалізують разом із Habitat for Humanity. Йдеться про перевірку невикористаних будівель, які потенційно можна переобладнати під житло.
Ключові принципи такі
- облік лише державних і комунальних об’єктів;
- жодного втручання у приватну власність;
- економічна та технічна доцільність реконструкції.
"Це не стосується приватного житла. Жодних рішень про вилучення чи втручання у приватну власність немає і бути не може", — підкреслив Кулеба.
Пілотні області проєкту
Ініціатива впроваджується на виконання Закону №4080. Перший етап стартує у трьох регіонах — Київська, Івано Франківська та Полтавська області.
Планують відібрати 60-70 будівель, а для детальних інвестиційних рішень — лише 10-15, де реконструкція буде виправданою.
Отримані дані інтегрують у цифрову житлову систему для ВПО, яка має запрацювати з жовтня 2026 року. Це передбачає прозорі критерії та мінімізацію суб’єктивних рішень.
"Наш підхід простий: якщо в громаді є державна чи комунальна будівля, яка простоює, вона має працювати на людей", — зазначив міністр.
Він наголошує: нова модель житлової політики має бути передбачуваною і системною. Питання підтримки ВПО вирішуватимуть без порушення права власності, з чіткими правилами та довгостроковою перспективою для громад і держави.
