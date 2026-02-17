Квартири для ВПО — чи будуть забирати приватне житло, в якому роками ніхто не проживає

Жінка серед коробок. Фото: Freepik

Тема житла для переселенців знову викликала хвилю занепокоєння. У соцмережах почали ширитися припущення про можливе вилучення квартир.

В уряді вирішили прояснити всі моменти та заспокоїти українців, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на віцепрем’єра та міністра розвитку громад і територій Олексія Кулебу.

"Бачу багато запитань і емоцій навколо теми житла для ВПО та інших вразливих груп. Пояснюю по суті", — наголосив він.

За словами урядовця, мова не йде про приватну власність. Держава запускає інвентаризацію лише тих об’єктів, які належать державі або громадам і роками простоюють.

Що означає інвентаризація житла для ВПО

Проєкт реалізують разом із Habitat for Humanity. Йдеться про перевірку невикористаних будівель, які потенційно можна переобладнати під житло.

Ключові принципи такі

облік лише державних і комунальних об’єктів;

жодного втручання у приватну власність;

економічна та технічна доцільність реконструкції.

"Це не стосується приватного житла. Жодних рішень про вилучення чи втручання у приватну власність немає і бути не може", — підкреслив Кулеба.

Пілотні області проєкту

Ініціатива впроваджується на виконання Закону №4080. Перший етап стартує у трьох регіонах — Київська, Івано Франківська та Полтавська області.

Планують відібрати 60-70 будівель, а для детальних інвестиційних рішень — лише 10-15, де реконструкція буде виправданою.

Отримані дані інтегрують у цифрову житлову систему для ВПО, яка має запрацювати з жовтня 2026 року. Це передбачає прозорі критерії та мінімізацію суб’єктивних рішень.

Де будуть шукати житло для ВПО. Фото: OleksiiKuleba/Telegram

"Наш підхід простий: якщо в громаді є державна чи комунальна будівля, яка простоює, вона має працювати на людей", — зазначив міністр.

Він наголошує: нова модель житлової політики має бути передбачуваною і системною. Питання підтримки ВПО вирішуватимуть без порушення права власності, з чіткими правилами та довгостроковою перспективою для громад і держави.

Як повідомлялось, український ринок нерухомості знову лихоманить через критичний попит на оренду серед понад 3,5 мільйонів переселенців. Саме ВПО сьогодні диктують правила гри в житловому секторі, проте захмарні ціни дедалі частіше стають для них нездоланною перепоною на шляху до облаштування на новому місці.

Також ми розповідали, що в Україні змінилися правила виплат на проживання для переселенців. Тепер у 2026 році частині ВПО необхідно ще раз подати документи, щоб і надалі отримувати фінансову підтримку.