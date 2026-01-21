Бесплатное жилье для военных — кто имеет право получить в 2026 году

Жилье от государства — кто из военных может получить в 2026 году
Собственная квартира для военнослужащего в Украине — это часто не столько о праве, сколько о выдержке в очередях и кипах бумаг. Хотя государство на бумаге гарантирует крышу над головой или деньги на ее покупку, механизм работает со многими оговорками.
Главным "фундаментом" здесь выступает закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
"Государство обеспечивает военнослужащих жилыми помещениями или по их желанию денежной компенсацией для получения ими жилого помещения", — сказано в статье 12 закона.
Три условия, без которых ничего не получится
Просто "служить" — мало. Юридически право на бесплатное жилье возникает только тогда, когда вы одновременно соответствуете трем требованиям:
- Выслуга лет. Вам нужно иметь за плечами минимум 20 календарных лет службы. Это тот "порог", после которого государство признает за вами право на постоянное (а не только служебное) жилье.
- Квартирный учет. Вы обязательно должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. То есть, если у вас уже есть достаточная площадь в собственности, в очередь вас не поставят.
- Первая попытка. Приватизировать государственное жилье можно только один раз. Если вы когда-то уже использовали это право, второй раз система вас не пропустит.
Особое внимание уделяется семьям погибших героев и пропавших без вести, отмечают в "Подольском юридическом центре".
Очередь и приоритеты
Предоставление жилья осуществляется исключительно в порядке очереди, которая движется медленно, поэтому закон выделяет приоритетные категории.
Отдельный фокус сейчас — на семьях погибших защитников и пропавших без вести, а также на лицах с инвалидностью вследствие войны. По правилам, их должны обеспечить жильем в течение двух лет с момента регистрации. Хотя сроки часто нарушаются, юридически эти люди — первые в списке.
Также "вне очереди" остаются УБД, которые получили ранения или увечья при выполнении заданий и многодетные семьи военных.
Жилищный ваучер для военных в 2026 году
Новым дыханием в системе стал механизм жилищных ваучеров. Для ВПЛ со статусом участника боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны предусмотрена возможность получения суммы до 2 млн грн.
Эти деньги — не просто абстрактная помощь. Их можно внести как первый взнос по программе льготного кредитования "еОселя" или просто добавить собственные сбережения и купить квартиру на рынке. Это значительно быстрее, чем ждать ордер в доме, который еще только должны возвести.
