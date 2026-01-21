Бесплатное жилье для военных — кто имеет право получить в 2026 году

Украинские военные. Фото: president.gov.ua

Собственная квартира для военнослужащего в Украине — это часто не столько о праве, сколько о выдержке в очередях и кипах бумаг. Хотя государство на бумаге гарантирует крышу над головой или деньги на ее покупку, механизм работает со многими оговорками.

Главным "фундаментом" здесь выступает закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

"Государство обеспечивает военнослужащих жилыми помещениями или по их желанию денежной компенсацией для получения ими жилого помещения", — сказано в статье 12 закона.

Три условия, без которых ничего не получится

Просто "служить" — мало. Юридически право на бесплатное жилье возникает только тогда, когда вы одновременно соответствуете трем требованиям:

Выслуга лет. Вам нужно иметь за плечами минимум 20 календарных лет службы. Это тот "порог", после которого государство признает за вами право на постоянное (а не только служебное) жилье. Квартирный учет. Вы обязательно должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. То есть, если у вас уже есть достаточная площадь в собственности, в очередь вас не поставят. Первая попытка. Приватизировать государственное жилье можно только один раз. Если вы когда-то уже использовали это право, второй раз система вас не пропустит.

Особое внимание уделяется семьям погибших героев и пропавших без вести, отмечают в "Подольском юридическом центре".

Очередь и приоритеты

Предоставление жилья осуществляется исключительно в порядке очереди, которая движется медленно, поэтому закон выделяет приоритетные категории.

Отдельный фокус сейчас — на семьях погибших защитников и пропавших без вести, а также на лицах с инвалидностью вследствие войны. По правилам, их должны обеспечить жильем в течение двух лет с момента регистрации. Хотя сроки часто нарушаются, юридически эти люди — первые в списке.

Также "вне очереди" остаются УБД, которые получили ранения или увечья при выполнении заданий и многодетные семьи военных.

Жилищный ваучер для военных в 2026 году

Новым дыханием в системе стал механизм жилищных ваучеров. Для ВПЛ со статусом участника боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны предусмотрена возможность получения суммы до 2 млн грн.

Эти деньги — не просто абстрактная помощь. Их можно внести как первый взнос по программе льготного кредитования "еОселя" или просто добавить собственные сбережения и купить квартиру на рынке. Это значительно быстрее, чем ждать ордер в доме, который еще только должны возвести.

Ранее мы рассказывали, какие льготы доступны УБД с 1 января 2026 года. А также, существуют ли льготы на земельный налог для ветеранов и членов их семей.