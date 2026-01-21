Безплатне житло для військових — хто має право отримати у 2026 році

Українські військові. Фото: president.gov.ua

Власна квартира для військовослужбовця в Україні — це часто не стільки про право, скільки про витримку в чергах та стоси паперів. Хоча держава на папері гарантує дах над головою або гроші на його купівлю, механізм працює з багатьма застереженнями.

Головним "фундаментом" тут виступає закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

"Держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією для отримання ними жилого приміщення", — сказано у статті 12 закону.

Три умови, без яких нічого не вийде

Просто "служити" — замало. Юридично право на безоплатне житло виникає лише тоді, коли ви одночасно відповідаєте трьом вимогам:

Вислуга років. Вам потрібно мати за плечима мінімум 20 календарних років служби. Це той "поріг", після якого держава визнає за вами право на постійне (а не лише службове) житло. Квартирний облік. Ви обов’язково маєте бути визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов. Тобто, якщо у вас уже є достатня площа у власності, у чергу вас не поставлять. Перша спроба. Приватизувати державне житло можна лише один раз. Якщо ви колись уже використали це право, вдруге система вас не пропустить.

Особлива увага приділяється сім’ям загиблих героїв та зниклих безвісти, наголошують у "Подільському юридичному центрі".

Черга та пріоритети

Надання житла здійснюється виключно в порядку черги, яка рухається повільно, тому закон виділяє пріоритетні категорії.

Окремий фокус зараз — на сім'ях загиблих захисників та зниклих безвісти, а також на особах з інвалідністю внаслідок війни. За правилами, їх мають забезпечити житлом упродовж двох років з моменту реєстрації. Хоча терміни часто порушуються, юридично ці люди — перші в списку.

Також "позачерговиками" залишаються УБД, які отримали поранення або каліцтво під час виконання завдань та багатодітні сім’ї військових.

Житловий ваучер для військових у 2026 році

Новим диханням у системі став механізм житлових ваучерів. Для ВПО зі статусом учасника бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни передбачена можливість отримання суми до 2 млн грн.

Ці гроші — не просто абстрактна допомога. Їх можна внести як перший внесок за програмою пільгового кредитування "єОселя" або просто додати власні заощадження і купити квартиру на ринку. Це значно швидше, ніж чекати на ордер у будинку, який ще тільки мають звести.

Раніше ми розповідали, які пільги доступні УБД з 1 січня 2026 року. А також, чи існують пільги на земельний податок для ветеранів та членів їх сімей.