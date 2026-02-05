Видео
Україна
Видео

Блэкауты не остановили — что происходит с ценами на квартиры в Киев

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 17:05
Цены на квартиры в Киеве — где в феврале больше всего подорожала недвижимость
Многоэтажки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на обстрелы, перебои с электроэнергией и сложную зиму, рынок недвижимости в Киеве демонстрирует не спад, а рост. Наиболее показательная динамика — на вторичном рынке, где квартиры дорожают и в гривне, и в долларах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные портала M2bomber.

Цены на квартиры в Киеве

По состоянию на 5 февраля 2026 года средние показатели стоимости жилья в столице выглядят так:

  • новостройки — около 1 352 долл. за кв. м;
  • вторичный рынок — в среднем 1 773 долл./кв. м;
  • аренда двухкомнатной квартиры — примерно 24 000 грн в месяц.

 

Блэкауты не остановили — что происходит с ценами на квартиры в Киев - фото 1
Как изменились цены на квартиры в Киеве. Графика: M2bomber

Вторичный рынок Киева

Именно вторичка стала драйвером роста. За год квадратный метр в гривне подорожал почти на 25%. За последние полгода цены выросли более чем на 21% в гривне и более 17% в долларах. Даже за один месяц рынок показал ощутимый плюс.

 

Блэкауты не остановили — что происходит с ценами на квартиры в Киев - фото 2
Цены на 2-комнатные квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

Спрос на квартиры Киев

В то же время аналитики портала ЛУН фиксируют стабильный интерес к двухкомнатным квартирам. Срок экспозиции увеличился лишь до 57 дней, что свидетельствует о живом спросе даже в сложных условиях.

"Несмотря на обстрелы и коммунальные проблемы, цены на вторичке не просто держатся, а растут", — отмечает руководитель ЛУН Статистика Людмила Кирюхина.

По ее словам, для падения цен киевляне должны массово выезжать из города навсегда, а этого из-за отключения не происходит.

"Люди продолжают рассчитывать жить в Киеве в долгосрочной перспективе", — подчеркивает эксперт.

Таким образом, говорит она, рынок демонстрирует адаптацию к реальности войны. Блэкауты не стали триггером для обвала — наоборот, они закрепили ожидания стабильности и жизни в столице надолго.

Что еще надо знать украинцам

Как ранее рассказала риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, в 2026 году спрос на жилье будет стабильно высоким.

Предложение новых объектов жилья в 2026 году, по словам эксперта, будет увеличиваться умеренными темпами.

"На первичном рынке застройщики продолжают возводить новые жилые комплексы, в частности в крупных городах, что частично компенсирует дефицит жилья на вторичном рынке", — пояснила она.

В частности, подчеркнула эксперт, в Киеве и области активно вводятся в эксплуатацию новые объекты

Ранее мы рассказывали, какой этаж избегают при покупке квартиры. А также, должны ли владельцы однушек платить налог на недвижимость.

Киев недвижимость цены на квартиры купить квартиру купить жилье в Киеве
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
