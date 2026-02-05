Цены на квартиры в Киеве — где в феврале больше всего подорожала недвижимость

Блэкауты не остановили — что происходит с ценами на квартиры в Киев
Несмотря на обстрелы, перебои с электроэнергией и сложную зиму, рынок недвижимости в Киеве демонстрирует не спад, а рост. Наиболее показательная динамика — на вторичном рынке, где квартиры дорожают и в гривне, и в долларах.

Цены на квартиры в Киеве
По состоянию на 5 февраля 2026 года средние показатели стоимости жилья в столице выглядят так:
- новостройки — около 1 352 долл. за кв. м;
- вторичный рынок — в среднем 1 773 долл./кв. м;
- аренда двухкомнатной квартиры — примерно 24 000 грн в месяц.
Вторичный рынок Киева
Именно вторичка стала драйвером роста. За год квадратный метр в гривне подорожал почти на 25%. За последние полгода цены выросли более чем на 21% в гривне и более 17% в долларах. Даже за один месяц рынок показал ощутимый плюс.
Спрос на квартиры Киев
В то же время аналитики портала ЛУН фиксируют стабильный интерес к двухкомнатным квартирам. Срок экспозиции увеличился лишь до 57 дней, что свидетельствует о живом спросе даже в сложных условиях.
"Несмотря на обстрелы и коммунальные проблемы, цены на вторичке не просто держатся, а растут", — отмечает руководитель ЛУН Статистика Людмила Кирюхина.
По ее словам, для падения цен киевляне должны массово выезжать из города навсегда, а этого из-за отключения не происходит.
"Люди продолжают рассчитывать жить в Киеве в долгосрочной перспективе", — подчеркивает эксперт.
Таким образом, говорит она, рынок демонстрирует адаптацию к реальности войны. Блэкауты не стали триггером для обвала — наоборот, они закрепили ожидания стабильности и жизни в столице надолго.
Что еще надо знать украинцам
Как ранее рассказала риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, в 2026 году спрос на жилье будет стабильно высоким.
Предложение новых объектов жилья в 2026 году, по словам эксперта, будет увеличиваться умеренными темпами.
"На первичном рынке застройщики продолжают возводить новые жилые комплексы, в частности в крупных городах, что частично компенсирует дефицит жилья на вторичном рынке", — пояснила она.
В частности, подчеркнула эксперт, в Киеве и области активно вводятся в эксплуатацию новые объекты
