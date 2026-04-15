Доступная ипотека "єОселя": кому из украинцев и где выдают больше всего кредитов

Жилье по єОселе: кому и в каких регионах чаще всего выдают ипотеку
Государственная ипотека "єОселя" продолжает активно менять рынок недвижимости. По состоянию на апрель 2026 года программа уже пересекла отметку в 25 тысяч кредитов. Это более 43,5 млрд грн инвестиций в жилье и экономику.
Самое интересное — география спроса, которая четко показывает, где украинцы реально покупают жилье, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Где больше всего выдано ипотеки "єОселя"
Абсолютным лидером остаются Киев и Киевская область — почти половина всех сделок (49,4%). Это объясняется концентрацией работы, безопасности и новостроек.
Среди регионов стабильный спрос демонстрируют Львовская, Ивано-Франковская и Винницкая области. Именно здесь активно покупают как готовое жилье, так и квартиры на этапе строительства.
Кто покупает жилье по єОселе
Основные заемщики — это военные и сектор безопасности (48%). Далее следуют украинцы без собственного жилья (27%). Медики, педагоги и ВПЛ формируют по 7%, еще небольшие доли — ветераны и ученые.
Преобладает молодежь: 44% заемщиков — в возрасте 26-35 лет.
Большая часть сделок приходится именно на новостройки. Люди выбирают либо готовые квартиры от застройщика, либо инвестируют в строительство.
"25 тысяч льготных ипотек — это по меньшей мере 75 тысяч украинцев, которые уже живут в собственных домах", — подчеркнул заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Петрук.
По его словам, программа работает не только как социальная поддержка.
"Каждая вложенная гривна возвращается в экономику почти тремя", — подчеркнул чиновник.
Также он рассказал, что правительство планирует расширение программы.
"Продолжаем работать над новыми финансовыми моделями, чтобы масштабировать программу", — отметил Петрук.
Программа "єОселя" действует с октября 2022 года. Ставки остаются льготными: 3% для определенных категорий и 7% для других граждан.
Как сообщали Новини.LIVE, хотя обычно порог входа в ипотеку по єОселе предусматривает обязательный аванс, существуют законные механизмы, позволяющие получить заем без собственных сбережений.
Также Новини.LIVE рассказывали, что єОселя остается основным способом приобрести собственные квадратные метры. На практике условия кредитования гораздо более лояльны и дают гораздо больше свободы в выборе жилья.
