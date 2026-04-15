Жилье по єОселе: кому и в каких регионах чаще всего выдают ипотеку

Дата публикации 15 апреля 2026 20:08
Доступная ипотека "єОселя": кому из украинцев и где выдают больше всего кредитов
Многоэтажки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Государственная ипотека "єОселя" продолжает активно менять рынок недвижимости. По состоянию на апрель 2026 года программа уже пересекла отметку в 25 тысяч кредитов. Это более 43,5 млрд грн инвестиций в жилье и экономику.

Самое интересное — география спроса, которая четко показывает, где украинцы реально покупают жилье, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Где больше всего выдано ипотеки "єОселя"

Абсолютным лидером остаются Киев и Киевская область — почти половина всех сделок (49,4%). Это объясняется концентрацией работы, безопасности и новостроек.

Среди регионов стабильный спрос демонстрируют Львовская, Ивано-Франковская и Винницкая области. Именно здесь активно покупают как готовое жилье, так и квартиры на этапе строительства.

Кто покупает жилье по єОселе

Основные заемщики — это военные и сектор безопасности (48%). Далее следуют украинцы без собственного жилья (27%). Медики, педагоги и ВПЛ формируют по 7%, еще небольшие доли — ветераны и ученые.

Преобладает молодежь: 44% заемщиков — в возрасте 26-35 лет.

Большая часть сделок приходится именно на новостройки. Люди выбирают либо готовые квартиры от застройщика, либо инвестируют в строительство.

"25 тысяч льготных ипотек — это по меньшей мере 75 тысяч украинцев, которые уже живут в собственных домах", — подчеркнул заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Петрук.

По его словам, программа работает не только как социальная поддержка.

"Каждая вложенная гривна возвращается в экономику почти тремя", — подчеркнул чиновник.

Также он рассказал, что правительство планирует расширение программы.

"Продолжаем работать над новыми финансовыми моделями, чтобы масштабировать программу", — отметил Петрук.

Программа "єОселя" действует с октября 2022 года. Ставки остаются льготными: 3% для определенных категорий и 7% для других граждан.

Как сообщали Новини.LIVE, хотя обычно порог входа в ипотеку по єОселе предусматривает обязательный аванс, существуют законные механизмы, позволяющие получить заем без собственных сбережений. Определенные исключения в правилах дают реальный шанс обойти стартовые расходы и заселиться в собственную квартиру при особых условиях.

Также Новини.LIVE рассказывали, что єОселя остается основным способом приобрести собственные квадратные метры, хотя она до сих пор окутана кучей мифов. Больше всего ошибок возникает из-за убеждения, что заемщик строго ограничен местом своей регистрации. На практике же условия кредитования гораздо более лояльны и дают гораздо больше свободы в выборе жилья.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
