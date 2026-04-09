Жилье по єОселе: привязана ли ипотечная программа к месту прописки

Многоэтажка на левом берегу Киева.

Программа "єОселя" в 2026 году остается одним из ключевых инструментов для покупки жилья. В то же время вокруг ее условий до сих пор существует много заблуждений. Самое популярное из них — привязка к месту регистрации. На самом деле правила значительно гибче, чем кажется на первый взгляд.

Распространенное мнение об ограничении по прописке не соответствует действительности, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на строительную компанию ООО "Отважных".

Программа не требует покупать жилье только по месту регистрации. Заемщик может выбрать квартиру в любом регионе страны. Это означает, что доступные варианты не ограничиваются родным городом. Даже если человек никогда не проживал в выбранном населенном пункте, это не станет препятствием.

Где можно купить жилье по программе "єОселя"

Участник программы имеет право самостоятельно определить локацию. Доступные варианты включают как крупные города, так и меньшие населенные пункты.

Ограничения могут возникать не из-за прописки, а из-за ситуации с безопасностью или доступности объектов, которые соответствуют требованиям банка.

Вы можете быть прописаны во Львове, а покупать квартиру в Одессе или Киеве. Банку и государству безразлично, где именно вы зарегистрированы сейчас — главное, чтобы выбранное жилье соответствовало техническим требованиям программы (возраст дома, площадь и цена).

Можно ли получить єОселю под 0%

Отдельно стоит обратить внимание на возможность так называемой "нулевой" ипотеки. Речь идет не об изменении базовых условий, а о дополнительной поддержке из местных бюджетов. Именно эти компенсации могут перекрывать проценты или даже часть первого взноса.

Чаще всего такая поддержка доступна военным, ветеранам и другим категориям, связанным с защитой государства. Но она имеет важную особенность — действует только в пределах конкретного региона.

Подобные механизмы работают, в частности, в Полтавской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях.

В то же время в Киеве, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях таких программ пока нет.

Первый взнос по єОселе

Глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE заявил, что государственная ипотека не может быть полностью бесплатной для заемщика на старте. По его мнению, установление первоначального платежа в размере 10% от стоимости объекта является наиболее сбалансированным решением для программы "єОселя".

"Первый взнос должен быть, это моя позиция. Я считаю, что все же первый взнос 10% люди должны внести", — отметил нардеп, объясняя необходимость финансовой ответственности.

Такой подход гарантирует, что клиент сознательно берет на себя обязательства, превращая кредит в партнерство с государством. Гетманцев акцентировал, что покупка квартиры "должна быть не подарком, это должно быть их совместное участие в этом проекте", а не просто формальное получение ключей.

Таким образом, обязательный платеж выступает своеобразным фильтром серьезности намерений будущего владельца жилья. Именно вовлеченность собственных средств гражданина, по словам политика, делает программу жизнеспособной и стабильной.

