Доступна іпотека "єОселя": кому з українців та де видають найбільше кредитів

Багатоповерхівки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Державна іпотека "єОселя" продовжує активно змінювати ринок нерухомості. Станом на квітень 2026 року програма вже перетнула позначку у 25 тисяч кредитів. Це понад 43,5 млрд грн інвестицій у житло та економіку.

Найцікавіше — географія попиту, яка чітко показує, де українці реально купують житло, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство економіки, довкіллі та сільского господарства.

Де найбільше видано іпотеки "єОселя"

Абсолютним лідером залишаються Київ та Київська область — майже половина всіх угод (49,4%). Це пояснюється концентрацією роботи, безпеки та новобудов.

Серед регіонів стабільний попит демонструють Львівська, Івано-Франківська та Вінницька області. Саме тут активно купують як готове житло, так і квартири на етапі будівництва.

Хто купує житло за єОселею

Основні позичальники — це військові та сектор безпеки (48%). Далі йдуть українці без власного житла (27%). Медики, педагоги та ВПО формують по 7%, ще невеликі частки — ветерани та науковці.

Переважає молодь: 44% позичальників — віком 26-35 років.

начна частина угод припадає саме на новобудови. Люди обирають або готові квартири від забудовника, або інвестують у будівництво.

"25 тисяч пільгових іпотек — це щонайменше 75 тисяч українців, які вже живуть у власних домівках", — наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Петрук.

За його словами, програма працює не лише як соціальна підтримка.

"Кожна вкладена гривня повертається в економіку майже трьома", — підкреслив урядовець.

Також він розповів, що уряд планує розширення програми.

"Продовжуємо працювати над новими фінансовими моделями, щоб масштабувати програму", — зазначив Петрук.

Програма "єОсел" діє з жовтня 2022 року. Ставки залишаються пільговими: 3% для визначених категорій і 7% для інших громадян.

Як повідомляли Новини.LIVE, хоча зазвичай поріг входу в іпотеку за єОселею передбачає обов'язковий аванс, існують законні механізми, що дозволяють отримати позику без власних заощаджень.

Також Новини.LIVE розповідали, що єОселя залишається основним способом придбати власні квадратні метри, хоча вона досі оповита купою міфів. Найбільше помилок виникає через переконання, що позичальник суворо обмежений місцем своєї реєстрації. На практиці ж умови кредитування набагато лояльніші та дають значно більше свободи у виборі житла.