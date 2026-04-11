єОселя без первого взноса: кто из украинцев может оформить ипотеку в 2026 году

Программа "єОселя" в 2026 году остается одним из ключевых способов приобрести жилье в кредит. Большинство украинцев убеждены, что без первого взноса это невозможно. Однако существуют исключения, которые меняют правила игры.

В некоторых случаях стартовые расходы действительно можно обойти, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на строительную компанию ООО "Отважных".

Можно ли оформить єОселю без первого взноса

Специалисты подтверждают: оформить кредит без собственных средств реально, но не для всех. Часть банков учитывает государственную компенсацию как первый взнос. Фактически это означает, что заемщик не платит стартовые 20%, хотя формально они учтены в соглашении.

Схема выглядит так: государство покрывает часть стоимости жилья, а банк зачисляет эти средства в качестве взноса. Чаще всего это доступно для военных, медиков, педагогов и других определенных категорий. Важно, чтобы жилье соответствовало требованиям программы и банка.

Банки тщательно проверяют доход, кредитную историю и стабильность работы.

Также могут действовать ограничения по стоимости квартиры и региону. Не все банки соглашаются на такую схему, поэтому условия нужно уточнять отдельно.

Что еще стоит знать о єОселе

Несмотря на высокий интерес к программе "єОселя", реальные условия кредитования часто становятся холодным душем для потенциальных покупателей, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

"Сейчас эта инициатива пока не стала полноценным драйвером рынка из-за строгих банковских ограничений и дополнительных расходов", — отмечает она.

Главной преградой является несоответствие между маркетинговыми обещаниями и строгими требованиями финансовых учреждений.

"Первый взнос, который по факту, несмотря на обещанные 10-15%, для различных категорий достигает 30%", — подчеркивает Берещак, указывая на значительный разрыв между теорией и практикой.

Из-за заниженной оценочной стоимости объектов украинцам приходится искать гораздо больше наличных, чем планировалось изначально. В результате многие семьи вынуждены отказываться от сделки, поскольку их выбор существенно сужается до специфических вариантов на рынке. Таким образом, вместо ожидаемой доступности, ипотека превращается в сложный финансовый квест со скрытыми переплатами.

