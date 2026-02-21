Оренда житла в Німеччині — як українцям безплатно отримати дані SCHUFA

Як українцям отримати інформацію про кредитний рейтинг в SCHUFA. Фото: Новини.LIVE

Під час пошуку квартири в Німеччині питання кредитної історії постає майже одразу. Більшість орендодавців просять підтвердження платоспроможності. Йдеться про дані з SCHUFA — головного німецького бюро кредитних історій.

Саме від цього рейтингу часто залежить, чи погодяться вам здати житло і багато українців переплачують за цю послугу, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Юрія Демченко.

За його словами, частина людей платить 29 євро, хоча має право на безоплатний доступ до власних даних.

Як отримати безплатну інформацію про кредитний рейтинг

Безплатний запит подається відповідно до статті 15 Datenschutz Grundverordnung. Це право на доступ до персональних даних.

Що ви отримаєте:

базовий кредитний показник;

перелік компаній, які перевіряли вас;

інформацію про наявні зобов’язання.

"Це інформація виключно для вас. Її показувати нікому не треба", — наголошує Демченко. Вона допомагає зрозуміти, чи є проблеми і що варто виправити.

Відповідь зазвичай надходить поштою протягом тижня. Подати заявку можна онлайн на сайті SCHUFA у розділі для приватних осіб.

Яка довідка потрібна для орендодавця

Інша послуга — Bonitätsauskunft або BonitätsCheck. Саме її просять власники квартир. Вона платна і коштує близько 29 євро.

Важливо розрізняти, що безплатний звіт це для себе, а платна довідка — для третіх осіб.

"Від вашого кредитного рейтингу в Німеччині залежить багато що", — підкреслює адвокат. Йдеться не лише про оренду, а й про кредити, страхування чи навіть працевлаштування.

Перевіряти свої дані можна раз на рік безплатно. Якщо знайдете помилки, їх потрібно оскаржувати письмово. Своєчасна перевірка допоможе уникнути відмов під час пошуку житла та впевнено планувати фінансове майбутнє в Німеччині.

Як повідомлялось, німецька оренда має специфічну фішку, яка часто шокує новачків — відсутність кухні як такої. Підписавши договір, готуйтеся зайти в порожнє приміщення, де зі зручностей будуть лише розетки та труби, а гарнітур доведеться купувати й монтувати власним коштом.

Також ми розповідали, що пошук квартири в Німеччині став величезною проблемою для наших переселенців, і наявність роботи тут далеко не завжди рятує. Орендодавці влаштовують жорсткий відбір, тож через величезну конкуренцію процес може затягнутися на місяці.