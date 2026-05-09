Социальное жилье в Германии: кто из украинцев может получить WBS

Украинцы, которые находятся в Германии под временной защитой, в 2026 году могут претендовать на социальное жилье. Но доступ к таким квартирам открывается только после получения специального документа — Wohnberechtigungsschein или WBS. Именно он подтверждает, что семья или отдельный человек соответствует требованиям по доходам.

В то же время даже наличие WBS не означает автоматическое получение квартиры, ведь спрос на дешевое жилье во многих городах остается очень высоким, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал Visitukraine.today.

Кто может получить WBS

Подать заявление могут украинцы со статусом временной защиты по §24 AufenthG. Для этого нужно иметь действующий вид на жительство и официальную регистрацию в Германии.

Чаще всего проверяют:

легальность пребывания;

срок действия вида на жительство;

уровень доходов всех членов семьи;

количество людей, которые будут проживать в квартире.

Если вид завершается в ближайшее время, в некоторых городах могут попросить сначала продлить документы.

Также внимание обращают на социальные выплаты, зарплату и другие источники дохода.

Где получить разрешение на аренду квартиры

За выдачу сертификата отвечает местная власть. В зависимости от вашего города, вам нужно искать Wohnungsamt (жилищное ведомство) или Sozialamt. В 2026 году большинство заявок можно подать онлайн через цифровые порталы общин.

Но документ, полученный, например, в Кельне, будет действовать только в пределах земли Северный Рейн-Вестфалия. Переезд в другой регион заставит вас проходить процедуру заново.

Оформление также зависит от определенного региона. В Берлине, например, существуют различные уровни WBS (например, WBS 140 или 180), что позволяет даже людям со средним доходом претендовать на определенные типы квартир.

Гамбург славится своей удобной цифровой системой подачи через Hamburg Service. А вот в Мюнхене вместо классического WBS действует система SOWON, где претендентам начисляют баллы в зависимости от срочности и социальной уязвимости.

Какие доходы позволяют подать заявление

Главный критерий — годовой доход домохозяйства. Лимиты могут отличаться в зависимости от земли и программы, но ориентировочно в 2026 году действуют следующие пределы:

один человек - около 16 800 евро в год;

два человека - примерно 25 200 евро;

за каждого следующего члена семьи добавляют около 4 200 евро;

за ребенка могут добавлять отдельный лимит.

В расчет часто включают зарплату, социальную помощь, подработки и другие официальные выплаты.

