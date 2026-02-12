Почему могут не сдать жилье в Германии — какие существуют причины в 2026 году

Дома в Германии. Фото: Новини.LIVE

Германия в 2026 году остается страной с одним из самых сложных рынков недвижимости. Даже если вы приветливый человек с воспитанной собакой, финансовый портрет арендатора весит значительно больше личной симпатии.

Арендодатели боятся рисков, а закон защищает их право на проверку вашей состоятельности, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал Ukrainian in germany.

Рейтинг SCHUFA и кредитная история арендатора

Это первое, на что смотрит владелец. Ваша финансовая чистота - это база. В соответствии с параграфом 551 BGB (Гражданского кодекса Германии), арендодатель имеет право требовать залог (Kaution), но он хочет быть уверенным, что и ежемесячные платежи будут своевременными.

Если ваш рейтинг SCHUFA имеет хотя бы одну отметку о просроченном кредите или неоплаченном счете за телефон — вы в конце очереди.

Уровень дохода и правило трех арендных плат

Немецкие арендодатели живут по негласному правилу: "холодная" аренда не должна превышать 30-40% от вашего чистого дохода. В 2026 году, на фоне ужесточения Mietpreisbremse (ограничение роста цен), владельцы стали еще более придирчивыми.

Они знают, что согласно параграфу 543 Abs. 2 BGB, они смогут выселить вас только в случае серьезной задолженности, поэтому отсекают "рисковых" кандидатов еще на старте.

Документы о доходах и стабильности работы

Для владельца вы — бизнес-проект. Если вы находитесь на испытательном сроке (Probezeit), шансы почти нулевые. Арендодатели ищут стабильность, подтвержденную Lohnabrechnungen за последние 3-6 месяцев.

В 2026 году суды стали строже трактовать понятие "социальной уязвимости", поэтому частные владельцы избегают тех, чей доход не является прогнозируемым на годы вперед.

Субаренда и скрытые источники прибыли

Свежее решение Федерального суда (BGH) от начала 2026 года четко установило: арендатор не имеет права зарабатывать на субаренде. Если вы планировали снять жилье и покрывать часть расходов через AirBnb без согласия владельца — это прямая дорога к отказу.

Как указано в судебных комментариях к параграфу 540 BGB, "пользование вещью не должно приносить арендатору коммерческую прибыль без ведома владельца".

