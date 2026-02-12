Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Жилье в Германии удастся арендовать не всем желающим — причина

Жилье в Германии удастся арендовать не всем желающим — причина

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 14:32
Почему могут не сдать жилье в Германии — какие существуют причины в 2026 году
Дома в Германии. Фото: Новини.LIVE

Германия в 2026 году остается страной с одним из самых сложных рынков недвижимости. Даже если вы приветливый человек с воспитанной собакой, финансовый портрет арендатора весит значительно больше личной симпатии.

Арендодатели боятся рисков, а закон защищает их право на проверку вашей состоятельности, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал Ukrainian in germany.

Реклама
Читайте также:

Рейтинг SCHUFA и кредитная история арендатора

Это первое, на что смотрит владелец. Ваша финансовая чистота - это база. В соответствии с параграфом 551 BGB (Гражданского кодекса Германии), арендодатель имеет право требовать залог (Kaution), но он хочет быть уверенным, что и ежемесячные платежи будут своевременными.

Если ваш рейтинг SCHUFA имеет хотя бы одну отметку о просроченном кредите или неоплаченном счете за телефон — вы в конце очереди.

Уровень дохода и правило трех арендных плат

Немецкие арендодатели живут по негласному правилу: "холодная" аренда не должна превышать 30-40% от вашего чистого дохода. В 2026 году, на фоне ужесточения Mietpreisbremse (ограничение роста цен), владельцы стали еще более придирчивыми.

Они знают, что согласно параграфу 543 Abs. 2 BGB, они смогут выселить вас только в случае серьезной задолженности, поэтому отсекают "рисковых" кандидатов еще на старте.

Документы о доходах и стабильности работы

Для владельца вы — бизнес-проект. Если вы находитесь на испытательном сроке (Probezeit), шансы почти нулевые. Арендодатели ищут стабильность, подтвержденную Lohnabrechnungen за последние 3-6 месяцев.

В 2026 году суды стали строже трактовать понятие "социальной уязвимости", поэтому частные владельцы избегают тех, чей доход не является прогнозируемым на годы вперед.

Субаренда и скрытые источники прибыли

Свежее решение Федерального суда (BGH) от начала 2026 года четко установило: арендатор не имеет права зарабатывать на субаренде. Если вы планировали снять жилье и покрывать часть расходов через AirBnb без согласия владельца — это прямая дорога к отказу.

Как указано в судебных комментариях к параграфу 540 BGB, "пользование вещью не должно приносить арендатору коммерческую прибыль без ведома владельца".

Ранее мы рассказывали, в каких государственных органах можно оформить прописку в Германии. А также, почему в этой стране не разрешено ночевать на даче.

Германия украинцы деньги жилье аренда
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации