Чому можуть не здати житло у Німеччині — які існують причини у 2026 році

Німеччина у 2026 році залишається країною з одним із найскладніших ринків нерухомості. Навіть якщо ви привітна людина з вихованою собакою, фінансовий портрет орендаря важить значно більше за особисту симпатію.

Орендодавці бояться ризиків, а закон захищає їхнє право на перевірку вашої спроможності, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал Ukrainian in germany.

Рейтинг SCHUFA та кредитна історія орендаря

Це перше, на що дивиться власник. Ваша фінансова чистота — це база. Відповідно до параграфу 551 BGB (Цивільного кодексу Німеччини), орендодавець має право вимагати заставу (Kaution), але він хоче бути впевненим, що і щомісячні платежі будуть вчасними.

Якщо ваш рейтинг SCHUFA має бодай одну відмітку про прострочений кредит чи неоплачений рахунок за телефон — ви в кінці черги.

Рівень доходу та правило трьох орендних плат

Німецькі орендодавці живуть за негласним правилом: "холодна" оренда не має перевищувати 30-40% від вашого чистого доходу. У 2026 році, на тлі посилення Mietpreisbremse (обмеження зростання цін), власники стали ще прискіпливішими.

Вони знають, що згідно з параграфу 543 Abs. 2 BGB, вони зможуть виселити вас лише у разі серйозної заборгованості, тому відсікають "ризикових" кандидатів ще на старті.

Документи про доходи та стабільність роботи

Для власника ви — бізнес-проєкт. Якщо ви перебуваєте на випробувальному терміні (Probezeit), шанси майже нульові. Орендодавці шукають стабільність, яку підтверджують Lohnabrechnungen за останні 3-6 місяців.

У 2026 році суди стали суворіше трактувати поняття "соціальної вразливості", тому приватні власники уникають тих, чий дохід не є прогнозованим на роки вперед.

Суборенда та приховані джерела прибутку

Свіже рішення Федерального суду (BGH) від початку 2026 року чітко встановило: орендар не має права заробляти на суборенді. Якщо ви планували зняти житло і покривати частину витрат через AirBnb без згоди власника — це пряма дорога до відмови.

Як зазначено в судових коментарях до параграфу 540 BGB, "користування річчю не повинно приносити орендарю комерційний прибуток без відома власника".

Раніше ми розповідали, в яких державних органах можна оформити прописку у Німеччині. А також, чому у цій країні не дозволено ночувати на дачі.