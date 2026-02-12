Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Житло у Німеччині вдасться орендувати не всім бажаючим — причина

Житло у Німеччині вдасться орендувати не всім бажаючим — причина

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 14:32
Чому можуть не здати житло у Німеччині — які існують причини у 2026 році
Будинки в Німеччині. Фото: Новини.LIVE

Німеччина у 2026 році залишається країною з одним із найскладніших ринків нерухомості. Навіть якщо ви привітна людина з вихованою собакою, фінансовий портрет орендаря важить значно більше за особисту симпатію. 

Орендодавці бояться ризиків, а закон захищає їхнє право на перевірку вашої спроможності, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал Ukrainian in germany.

Реклама
Читайте також:

Рейтинг SCHUFA та кредитна історія орендаря

Це перше, на що дивиться власник. Ваша фінансова чистота — це база. Відповідно до параграфу 551 BGB (Цивільного кодексу Німеччини), орендодавець має право вимагати заставу (Kaution), але він хоче бути впевненим, що і щомісячні платежі будуть вчасними.

Якщо ваш рейтинг SCHUFA має бодай одну відмітку про прострочений кредит чи неоплачений рахунок за телефон — ви в кінці черги.

Рівень доходу та правило трьох орендних плат

Німецькі орендодавці живуть за негласним правилом: "холодна" оренда не має перевищувати 30-40% від вашого чистого доходу. У 2026 році, на тлі посилення Mietpreisbremse (обмеження зростання цін), власники стали ще прискіпливішими.

Вони знають, що згідно з параграфу 543 Abs. 2 BGB, вони зможуть виселити вас лише у разі серйозної заборгованості, тому відсікають "ризикових" кандидатів ще на старті.

Документи про доходи та стабільність роботи

Для власника ви — бізнес-проєкт. Якщо ви перебуваєте на випробувальному терміні (Probezeit), шанси майже нульові. Орендодавці шукають стабільність, яку підтверджують Lohnabrechnungen за останні 3-6 місяців. 

У 2026 році суди стали суворіше трактувати поняття "соціальної вразливості", тому приватні власники уникають тих, чий дохід не є прогнозованим на роки вперед.

Суборенда та приховані джерела прибутку

Свіже рішення Федерального суду (BGH) від початку 2026 року чітко встановило: орендар не має права заробляти на суборенді. Якщо ви планували зняти житло і покривати частину витрат через AirBnb без згоди власника — це пряма дорога до відмови. 

Як зазначено в судових коментарях до параграфу 540 BGB, "користування річчю не повинно приносити орендарю комерційний прибуток без відома власника".

Раніше ми розповідали, в яких державних органах можна оформити прописку у Німеччині. А також, чому у цій країні не дозволено ночувати на дачі.

Німеччина українці гроші житло оренда
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації