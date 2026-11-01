Багатоквартирні будинки в Києві. Фото: Новини.LIVE

У серпні 2026 року українські банки видали 722 іпотечні кредити на загальну суму близько 1,5 млрд грн. Найбільше позик оформили на Київщині — на цей регіон припало понад третину всього обсягу кредитування. Водночас українці частіше позичали гроші на купівлю нового житла, ніж квартир на вторинному ринку.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані Національного банку України.

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Де українці найчастіше оформлюють іпотеку

За результатами щомісячного опитування банків про іпотечне кредитування, лідером за кількістю та сумою виданих позик стала Київська область. У серпні там уклали 264 іпотечні договори на загальну суму 589 млн грн. Це 38% від загального обсягу кредитування в країні.

На другому місці опинився Київ, де банки видали 84 кредити на 204 млн грн. До п'ятірки регіонів із найбільшою кількістю іпотечних договорів також увійшли:

Львівська область — 61 кредит на 141 млн грн;

Івано-Франківська область — 35 кредитів на 67 млн грн;

Рівненська область — 25 кредитів на 56 млн грн.

Таким чином, найбільша активність на ринку іпотеки зосереджена у столичному регіоні. Разом Київ та Київська область отримали 793 млн грн кредитних коштів.

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Загалом у серпні банки видали 722 іпотечні кредити на 1,5 млрд грн. Більша частина позик припала на первинний ринок нерухомості:

393 кредити на 839 млн грн — для купівлі нового житла;

329 кредитів на 702 млн грн — для придбання нерухомості на вторинному ринку.

Зокрема, 156 кредитів на 310 млн грн видали під заставу майнових прав на майбутню нерухомість.

Відрізнялися й ефективні процентні ставки. На первинному ринку середньозважена ставка становила 7,7% річних, тоді як на вторинному — 10%.

Частка непрацюючих кредитів в іпотечному портфелі банків становила 11%. В опитуванні взяли участь 38 банків, на які припадає понад 95% загального валового іпотечного портфеля.

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