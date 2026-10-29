Вид на дома в Болгарии. Фото: magnific.com

Квартиры на побережье Черного моря в Болгарии могут стоить дешевле, чем в Киеве и Львове. В районе Меден Рудник города Бургас квадратный метр новостройки стоит в среднем 1 141 евро, а на Солнечном Берегу — 1 364 евро. В то же время в Варне цены выше, а оформление квартиры за 150 000 евро требует ещё почти 10 000 евро.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные ЛУН.

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Сколько стоит квартира у моря в Болгарии

Цены на первичном рынке недвижимости Болгарии зависят от города и района. В отдельных местах жилье у побережья стоит дешевле, чем в крупнейших городах Украины, однако в популярных курортных центрах цены могут быть выше.

По данным сервиса недвижимости Realistimo, в жилом районе Меден Рудник города Бургас квадратный метр новостройки стоит в среднем 1 141 евро.

Для сравнения: по данным ЛУН, средняя цена квадратного метра на первичном рынке Киева составляет 66 500 грн, или около 1 308 евро. Во Львове медианная стоимость достигает 71 100 грн, или примерно 1 398 евро.

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По приведенным показателям квадратный метр жилья в Меден-Руднике дешевле примерно на 13% по сравнению с Киевом и на 18% — со Львовом.

Еще одно популярное направление — Солнечный Берег, крупнейший морской курорт Болгарии. Здесь квадратный метр в новостройке стоит 1 364 евро. Это немного дороже среднего показателя по Киеву, но дешевле, чем во Львове.

В то же время в столице Болгарии Софии, приморской Варне и других районах Бургаса недвижимость стоит дороже, чем в некоторых украинских городах. Поэтому перед покупкой важно сравнивать предложения в конкретных районах, а не ориентироваться только на средние показатели.

Где в Болгарии жилье стоит дороже

Варна остается одним из городов с высокими ценами на недвижимость. По данным Realistimo, медианная стоимость квадратного метра здесь составляет 1 833 евро.

Это примерно на 40% больше, чем средняя цена квадратного метра на первичном рынке Киева, и на 31% больше, чем во Львове.

Несмотря на более высокую стоимость, Варна привлекает украинцев, планирующих приобрести жилье для постоянного проживания. По сообщениям болгарских СМИ, на которые ссылается Realistimo, в течение последних двух лет украинцы стали одной из активных групп покупателей в этом городе.

Стоимость квартиры в значительной степени зависит от выбранного местоположения. Если в отдельных районах Бургаса можно найти более доступные варианты, то в Варне покупателю придется заложить более значительный бюджет.

Сколько стоит оформление квартиры в Варне

При покупке недвижимости нужно учитывать не только цену, указанную в объявлении. В бюджет также стоит включить местный налог, услуги нотариуса, регистрацию права собственности и возможную комиссию агентства недвижимости.

По расчетам Realistimo, если квартира в Варне стоит 150 000 евро, дополнительные расходы составят примерно 9 875 евро. Это около 6,6% от стоимости объекта.

В приведенном примере местный налог составляет 3%, а остальная сумма приходится на нотариальные услуги, регистрацию и ориентировочную комиссию агентства.

Общий бюджет на приобретение квартиры может достичь 159 875 евро. Это почти на 10 000 евро больше первоначальной стоимости жилья.

В то же время сумма дополнительных платежей зависит от условий конкретной сделки и стоимости сопутствующих услуг. Поэтому перед покупкой стоит заранее уточнить все расходы, чтобы не столкнуться с нехваткой средств при оформлении.

Сколько стоит аренда квартиры в Варне

Недвижимость в Болгарии может интересовать не только тех, кто планирует переезд, но и покупателей, рассматривающих возможность сдачи жилья в аренду.

По данным Realistimo, медианная арендная плата за квартиру в Варне составляет около 550 евро в месяц. Однако этот показатель не гарантирует аналогичного дохода каждому владельцу.

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