Аренда жилья возле Буковеля — где искать бюджетные варианты в феврале 2026 года

Февраль в Карпатах традиционно считается пиком горнолыжного сезона. Снег стабильный, трассы ухоженные, а атмосфера курорта — максимально живая. В самом Буковеле в это время яблоку негде упасть, а цены на отели просто "космические".
Редакция Новини.LIVE рассказывает о стоимости аренды жилья в селах вблизи Буковеля, где цены значительно ниже, а до подъемников — считанные минуты езды.
Аренда жилья в Яблунице
Село расположено на перевале, поэтому панорамы на Говерлу и Петрос здесь просто невероятные. До Буковеля отсюда всего 10-15 минут на машине.
По состоянию на 10 февраля 2026 года, по данным портала OLX, частные усадьбы предлагают номера в среднем за 800-1 200 грн в сутки.
Для компаний выгодным вариантом станет аренда компактного коттеджа — от 3 500 до 5 000 грн. Дорога до курорта занимает около 10-15 минут.
Снять жилье в Татарове
Татаров идеально подойдет тем, кто хочет убежать от шума после дня на склонах. Здесь мягкий климат, потому что село спрятано в долине, и много классных колыб с реальной домашней едой.
Цены стартуют примерно от 700 грн за комнату.
Отдельные дома с камином или сауной обычно стоят около 4 000 грн в сутки.
Дома посуточно в Микуличинах
Это вариант для тех, кто хочет максимально сэкономить. Да, ехать к подъемникам придется немного дольше, но выбор жилья здесь просто огромный.
В феврале апартаменты с кухней можно найти от 500-900 грн с человека.
Полноценный дом на 6-8 гостей — от 3 000 грн за сутки.
