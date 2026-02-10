Видео
Видео

Жилье возле Буковеля - в каких селах владельцы сдают за бесценок

Дата публикации 10 февраля 2026 20:08
Аренда жилья возле Буковеля — где искать бюджетные варианты в феврале 2026 года
Коттеджи в Буковеле. Фото: Booking.com

Февраль в Карпатах традиционно считается пиком горнолыжного сезона. Снег стабильный, трассы ухоженные, а атмосфера курорта — максимально живая. В самом Буковеле в это время яблоку негде упасть, а цены на отели просто "космические".

Редакция Новини.LIVE рассказывает о стоимости аренды жилья в селах вблизи Буковеля, где цены значительно ниже, а до подъемников — считанные минуты езды.

Аренда жилья в Яблунице

Село расположено на перевале, поэтому панорамы на Говерлу и Петрос здесь просто невероятные. До Буковеля отсюда всего 10-15 минут на машине.

По состоянию на 10 февраля 2026 года, по данным портала OLX, частные усадьбы предлагают номера в среднем за 800-1 200 грн в сутки.

 

Жилье возле Буковеля - в каких селах владельцы сдают за бесценок - фото 1
Комната в Яблунице за 1 000 грн/сутки. Фото: olx.ua

Для компаний выгодным вариантом станет аренда компактного коттеджа — от 3 500 до 5 000 грн. Дорога до курорта занимает около 10-15 минут.

 

Жилье возле Буковеля - в каких селах владельцы сдают за бесценок - фото 2
Коттедж в Яблунице за 5 000 грн/сутки. Фото: olx.ua

Снять жилье в Татарове

Татаров идеально подойдет тем, кто хочет убежать от шума после дня на склонах. Здесь мягкий климат, потому что село спрятано в долине, и много классных колыб с реальной домашней едой.

Цены стартуют примерно от 700 грн за комнату.

 

Жилье возле Буковеля - в каких селах владельцы сдают за бесценок - фото 3
Коттедж в Татарове, где комната стоит 555 грн/сутки. Фото: olx.ua

Отдельные дома с камином или сауной обычно стоят около 4 000 грн в сутки.

 

Жилье возле Буковеля - в каких селах владельцы сдают за бесценок - фото 4
Коттедж в Татарове за 3 300 грн/сутки. Фото: olx.ua

Дома посуточно в Микуличинах

Это вариант для тех, кто хочет максимально сэкономить. Да, ехать к подъемникам придется немного дольше, но выбор жилья здесь просто огромный.

В феврале апартаменты с кухней можно найти от 500-900 грн с человека.

 

Жилье возле Буковеля - в каких селах владельцы сдают за бесценок - фото 5
Отель в Микуличинах, где комната стоит 500 грн/сутки. Фото: olx.ua

Полноценный дом на 6-8 гостей — от 3 000 грн за сутки.

 

Жилье возле Буковеля - в каких селах владельцы сдают за бесценок - фото 6
Коттедж в Микуличинах за 3 000 грн/сутки. Фото: olx.ua

Ранее мы рассказывали, сколько стоит купить дом возле Буковеля. А также, когда на курорте наступает низкий сезон и дешевеет жилье.

отдых Буковель жилье аренда дом
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
