Оренда житла біля Буковеля — де шукати бюджетні варіанти у лютому 2026 року

Житло біля Буковеля — в яких селах власники здають за безцінь
Лютий у Карпатах традиційно вважається піком гірськолижного сезону. Сніг стабільний, траси доглянуті, а атмосфера курорту — максимально жива. У самому Буковелі в цей час яблуку ніде впасти, а ціни на готелі просто "космічні".
Редакція Новини.LIVE розповідає про вартість оренди житла у селах поблизу Буковеля, де ціни значно нижчі, а до підйомників — лічені хвилини їзди.
Оренда житла в Яблуниці
Село розташоване на перевалі, тому панорами на Говерлу та Петрос тут просто неймовірні. До Буковеля звідси всього 10-15 хвилин на машині.
Станом на 10 лютого 2026 року, за даними порталу OLX, приватні садиби пропонують номери в середньому за 800-1 200 грн за добу.
Для компаній вигідним варіантом стане оренда компактного котеджу — від 3 500 до 5 000 грн. Дорога до курорту займає близько 10-15 хвилин.
Зняти житло у Татарові
Татарів ідеально підійде тим, хто хоче втекти від галасу після дня на схилах. Тут м’якший клімат, бо село сховане в долині, і багато класних колиб із реальною домашньою їжею.
Ціни стартують приблизно від 700 грн за кімнату.
Окремі будинки з каміном або сауною зазвичай коштують близько 4 000 грн за добу.
Будинки подобово у Микуличинах
Це варіант для тих, хто хоче максимально заощадити. Так, їхати до підйомників доведеться трохи довше, але вибір житла тут просто величезний.
У лютому апартаменти з кухнею можна знайти від 500-900 грн з людини.
Повноцінний будинок на 6-8 гостей — від 3 000 грн за добу.
