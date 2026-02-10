Оренда житла біля Буковеля — де шукати бюджетні варіанти у лютому 2026 року

Котеджи у Буковелі. Фото: Booking.com

Лютий у Карпатах традиційно вважається піком гірськолижного сезону. Сніг стабільний, траси доглянуті, а атмосфера курорту — максимально жива. У самому Буковелі в цей час яблуку ніде впасти, а ціни на готелі просто "космічні".

Редакція Новини.LIVE розповідає про вартість оренди житла у селах поблизу Буковеля, де ціни значно нижчі, а до підйомників — лічені хвилини їзди.

Оренда житла в Яблуниці

Село розташоване на перевалі, тому панорами на Говерлу та Петрос тут просто неймовірні. До Буковеля звідси всього 10-15 хвилин на машині.

Станом на 10 лютого 2026 року, за даними порталу OLX, приватні садиби пропонують номери в середньому за 800-1 200 грн за добу.

Кімната в Яблуниці за 1 000 грн/доба. Фото: olx.ua

Для компаній вигідним варіантом стане оренда компактного котеджу — від 3 500 до 5 000 грн. Дорога до курорту займає близько 10-15 хвилин.

Котедж в Яблуниці за 5 000 грн/доба. Фото: olx.ua

Зняти житло у Татарові

Татарів ідеально підійде тим, хто хоче втекти від галасу після дня на схилах. Тут м’якший клімат, бо село сховане в долині, і багато класних колиб із реальною домашньою їжею.

Ціни стартують приблизно від 700 грн за кімнату.

Котедж у Татарові, де кімната коштує 555 грн/доба. Фото: olx.ua

Окремі будинки з каміном або сауною зазвичай коштують близько 4 000 грн за добу.

Котедж у Татарові за 3 300 грн/доба. Фото: olx.ua

Будинки подобово у Микуличинах

Це варіант для тих, хто хоче максимально заощадити. Так, їхати до підйомників доведеться трохи довше, але вибір житла тут просто величезний.

У лютому апартаменти з кухнею можна знайти від 500-900 грн з людини.

Готель у Микуличинах, де кімната коштує 500 грн/добу. Фото: olx.ua

Повноцінний будинок на 6-8 гостей — від 3 000 грн за добу.

Котедж у Микуличинах за 3 000 грн/доба. Фото: olx.ua

