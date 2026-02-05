Низкий сезон в Буковеле — когда жилье подешевеет и выгодно ехать в 2026 году

Зимний Буковель. Фото: shelter.biz

Февраль в Буковеле — это всегда пик: заснеженные трассы, очереди на подъемники и "кусачие" цены. Но если вы хотите ухватить зимнюю сказку без лишних затрат, стоит дождаться весны.

Как указано на сайте курорта, в 2026 году низкий сезон в Буковеле официально стартует 17 марта. Это то самое "золотое время", когда на горе еще лежит снег (благодаря пушкам и климату), а солнце уже припекает по-весеннему.

Реклама

Читайте также:

Низкий сезон длится до самого закрытия трасс — обычно это середина апреля (около 12-15 апреля), после чего курорт плавно переходит в летний режим, где цены остаются приятными вплоть до следующего декабря.

Цены на жилье в Буковеле

Самое интересное начинается именно со стоимости проживания. В марте и апреле вы можете позволить себе значительно больше за те же деньги:

Гостиничная первая линия. Те же отели "с завтраками и спа", которые в феврале стоили по 5 000 грн за ночь, после 17 марта выставляют прайс в 2 500-3 000 грн. Частный сектор в Полянице. Если вы готовы пройтись 10-15 минут или проехать 2 км до подъемников, цены падают до 800-1 200 грн за вполне приличный номер с удобствами. Люксовые шале. Это шанс для больших компаний. Огромные дома, которые в пик сезона бронируют за космические суммы, весной становятся доступнее на 40-50%.

Особенно эффективно работает бронирование за несколько дней до заезда — в низкий сезон владельцы чаще идут на скидки, чтобы не оставлять жилье пустым.

Когда самое дешевое жилье в Буковеле

После 20 марта выбор вариантов становится значительно шире. Туристический поток уменьшается, а атмосфера курорта меняется. Меньше очередей, больше тишины и ощутимо более внимательный сервис.

К основным преимуществам весеннего периода относятся:

стабильные цены без резких скачков;

возможность торга или индивидуальных условий;

комфортный баланс между зимними развлечениями и весенней погодой.

После закрытия подъемников Буковель ненадолго переходит в техническую паузу, а уже в конце апреля стартует летний сезон. Цены на жилье при этом остаются на уровне весенних и часто держатся такими до начала лета.

Ранее мы рассказывали, какие цены на дома установили владельцы возле Буковеля. А также, где найти самые дешевые номера в отелях курорта.