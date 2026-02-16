Жилищный ваучер — что будет с правом собственности на недвижимость, которая осталась на ВОТ

Поврежденный дом. Фото: ГСЧС Сумской области

Вокруг темы жилищных ваучеров возникло немало страхов. Самый большой из них - "если я возьму помощь, у меня заберут право на жилье в оккупации".

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на волонтерскую платформу "Верни свое" рассказывает о правилах получения жилищных ваучеров, которые в корне отличаются от программы "єВідновлення".

Нужно ли прекращать право собственности для жилищного ваучера

Главное правило: если вы получаете жилищный ваучер (до 2 млн грн на руки), государство не требует отказываться от собственности на ВОТ.

Никаких походов к регистратору, чтобы выписаться из своей квартиры в Донецке или Мариуполе, не нужно.

Сейчас программа доступна ограниченному кругу людей. Прежде всего это участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны.

Но ваучер дают только тем, кто не имеет другого жилья на подконтрольной территории. Исключение составляет ипотечная недвижимость, если кредит за нее еще не погашен. Также учитывается состав семьи заявителя — один из супругов и дети до 18 лет.

Ваучер и компенсация за разрушения

Многие путают эти понятия. Жилищный ваучер — это, скорее, помощь из-за того, что вы стали переселенцем. Даже если ваша квартира на ВОТ цела, вы все равно имеете право на эти деньги, потому что фактически потеряли доступ к дому.

Юридически это выглядит так: вы получаете средства, а взамен передаете государству право требовать эти деньги с РФ в будущем (через репарации). Ваша же недвижимость остается вашей — по крайней мере по украинским законам.

Чем жилищный ваучер отличается от єВідновлення

Здесь и скрывается главное отличие:

В єВідновлення (если дом полностью уничтожен на подконтрольной территории) вы должны официально прекратить право собственности. Нет отказа — нет денег на новый дом. С ваучером за жилье на ВОТ — право собственности сохраняется за вами.

Ваучер позволяет купить новое жилье уже сейчас, не дожидаясь деоккупации и не теряя прав на то, что осталось на ВОТ.

Как сообщалось, жилищные ваучеры стали реальной опорой для переселенцев, позволяя получить до 2 млн грн на собственные квадратные метры через Дію. Деньги можно вложить как в готовую квартиру, так и в строительство или ипотеку, однако вокруг выплат уже успело наплодиться немало слухов.

