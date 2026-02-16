Житловий ваучер — що буде з правом власності на нерухомість, яка залишилася на ТОТ

Пошкоджений будинок. Фото: ДСНС Сумщини

Навколо теми житлових ваучерів виникло чимало страхів. Найбільший із них — "якщо я візьму допомогу, у мене заберуть право на житло в окупації".

Редакція Новини.LIVE з посиланням на волонтерську платформу "Поверни своє" розповідає про правила отримання житлових ваучерів, які докорінно відрізняються від програми "єВідновлення".

Чи потрібно припиняти право власності для житлового ваучера

Головне правило: якщо ви отримуєте житловий ваучер (до 2 млн грн на руки), держава не вимагає відмовлятися від власності на ТОТ.

Ніяких походів до реєстратора, щоб "виписатися" зі своєї квартири в Донецьку чи Маріуполі, не потрібно.

Наразі програма доступна обмеженому колу осіб. Передусім це учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Але ваучер дають лише тим, хто не має іншого житла на підконтрольній території. Виняток становить іпотечна нерухомість, якщо кредит за неї ще не погашений. Також враховується склад сім’ї заявника — один із подружжя та діти до 18 років.

Ваучер та компенсація за руйнування

Багато хто плутає ці поняття. Житловий ваучер — це, скоріше, допомога через те, що ви стали переселенцем. Навіть якщо ваша квартира на ТОТ ціла, ви все одно маєте право на ці гроші, бо фактично втратили доступ до дому.

Юридично це виглядає так: ви отримуєте кошти, а натомість передаєте державі право вимагати ці гроші з РФ у майбутньому (через репарації). Ваша ж нерухомість залишається вашою — принаймні за українськими законами.

Чим житловий ваучер відрізняється від єВідновлення

Тут і ховається головна відмінність:

В єВідновленні (якщо дім повністю знищено на підконтрольній території) ви мусите офіційно припинити право власності. Немає відмови — немає грошей на новий дім. З ваучером за житло на ТОТ — право власності зберігається за вами.

Ваучер дозволяє купити нове житло вже зараз, не чекаючи деокупації та не втрачаючи прав на те, що залишилося на ТОТ.

Як повідомлялось, житлові ваучери стали реальною опорою для переселенців, дозволяючи отримати до 2 млн грн на власні квадратні метри через Дію. Гроші можна вкласти як у готову квартиру, так і в будівництво чи іпотеку, проте навколо виплат уже встигло наплодитися чимало чуток.

Як повідомлялось, житлові ваучери стали реальною опорою для переселенців, дозволяючи отримати до 2 млн грн на власні квадратні метри через Дію. Гроші можна вкласти як у готову квартиру, так і в будівництво чи іпотеку, проте навколо виплат уже встигло наплодитися чимало чуток.