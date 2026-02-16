Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Житловий ваучер на 2 млн — що робити з правом власності на свій дім

Житловий ваучер на 2 млн — що робити з правом власності на свій дім

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 17:31
Житловий ваучер — що буде з правом власності на нерухомість, яка залишилася на ТОТ
Пошкоджений будинок. Фото: ДСНС Сумщини

Навколо теми житлових ваучерів виникло чимало страхів. Найбільший із них — "якщо я візьму допомогу, у мене заберуть право на житло в окупації". 

Редакція Новини.LIVE з посиланням на волонтерську платформу "Поверни своє" розповідає про правила отримання житлових ваучерів, які докорінно відрізняються від програми "єВідновлення".

Реклама
Читайте також:

Чи потрібно припиняти право власності для житлового ваучера

Головне правило: якщо ви отримуєте житловий ваучер (до 2 млн грн на руки), держава не вимагає відмовлятися від власності на ТОТ.

Ніяких походів до реєстратора, щоб "виписатися" зі своєї квартири в Донецьку чи Маріуполі, не потрібно.

Наразі програма доступна обмеженому колу осіб. Передусім це учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Але ваучер дають лише тим, хто не має іншого житла на підконтрольній території. Виняток становить іпотечна нерухомість, якщо кредит за неї ще не погашений. Також враховується склад сім’ї заявника — один із подружжя та діти до 18 років.

Ваучер  та компенсація за руйнування

Багато хто плутає ці поняття. Житловий ваучер — це, скоріше, допомога через те, що ви стали переселенцем. Навіть якщо ваша квартира на ТОТ ціла, ви все одно маєте право на ці гроші, бо фактично втратили доступ до дому.

Юридично це виглядає так: ви отримуєте кошти, а натомість передаєте державі право вимагати ці гроші з РФ у майбутньому (через репарації). Ваша ж нерухомість залишається вашою — принаймні за українськими законами.

Чим житловий ваучер відрізняється від єВідновлення

Тут і ховається головна відмінність:

  1. В єВідновленні (якщо дім повністю знищено на підконтрольній території) ви мусите офіційно припинити право власності. Немає відмови — немає грошей на новий дім.
  2. З ваучером за житло на ТОТ — право власності зберігається за вами.

Ваучер дозволяє купити нове житло вже зараз, не чекаючи деокупації та не втрачаючи прав на те, що залишилося  на ТОТ.

Як повідомлялось, житлові ваучери стали реальною опорою для переселенців, дозволяючи отримати до 2 млн грн на власні квадратні метри через Дію. Гроші можна вкласти як у готову квартиру, так і в будівництво чи іпотеку, проте навколо виплат уже встигло наплодитися чимало чуток.

Також ми розповідали, що навіть на четвертий рік війни питання відновлення житла не втрачає своєї гостроти. Хоча державна програма компенсацій успішно діє з 2022-го, станом на сьогодні правила гри дещо змінилися. Перш ніж бігти з документами, варто розібратися в нових деталях, щоб не отримати відмову.

нерухомість обстріли компенсація єВідновлення житловий ваучер
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації