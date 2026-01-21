Кто может получить денежную компенсацию за разрушенное жилье — правила в 2026 году

Поврежденный дом после обстрела. Фото: ГСЧС Украины

Прошло уже почти четыре года с начала войны в Украине, но вопрос восстановления остается одним из самых болезненных. Программа государственной помощи, стартовавшая еще в 2022-м, продолжает работать и сейчас, в 2026 году. Однако правила несколько уточнились, и владельцам разрушенного жилья следует знать несколько критических нюансов, прежде чем подавать заявку.

Как указано на портале "Дія", денежную выплату могут получить граждане Украины, если их имущество соответствует установленным критериям.

Кто имеет право на компенсацию за разрушенное жилье

Прежде всего, речь идет об украинцах, чье жилье было официально зарегистрировано и пострадало непосредственно от боевых действий. Если вы уже отремонтировали дом за свой счет, получить компенсацию за этот объект, к сожалению, не получится.

Также важно, чтобы дом находился на подконтрольной территории, где сейчас не ведутся активные обстрелы - это главное требование государства по безопасности.

Претендовать на выплаты могут не только владельцы квартир. Это касается и жителей общежитий, владельцев дачных домов и даже тех, кто только инвестировал в строительство (если дом был на этапе возведения).

Тонкости с правом собственности

Здесь есть важный подвох, на котором многие "спотыкаются". Если ваша квартира повреждена и у нее несколько хозяев — это не проблема, нужно лишь согласие всех сторон.

А вот когда речь идет о полном разрушении, процедура становится сложнее: компенсацию за уничтоженный объект легче получить, если у него один законный владелец.

Когда компенсация за разрушенное жилье не предоставляется

Государство четко очертило круг лиц и ситуаций, на которые помощь не распространяется. Денег не увидят те, кто имеет проблемы с законом (в частности преступления против нацбезопасности) или находится под санкциями.

Также "красный свет" светит, если:

имущество находится в оккупации (заявку отклонят до момента деоккупации);

вы не являетесь гражданином Украины;

разрушения произошли еще до 24 февраля 2022 года;

документы на собственность не были упорядочены в реестрах.

Главный совет сегодня — проверьте, внесено ли ваше жилье в Государственный реестр вещных прав. Без этого "цифрового следа" доказать что-то в 2026 году практически невозможно.

Что еще стоит знать украинцам

Как ранее рассказал Новини.LIVE генеральный директор Ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский, возможность защитить собственное жилье от последствий ракетных атак или ударов дронов сегодня доступна каждому украинцу, ведь большинство отечественных страховщиков уже адаптировали свои продукты под реалии войны.

Клиенты имеют свободу выбора: можно застраховать недвижимость комплексно или же ограничиться лишь наиболее уязвимыми элементами, например, окнами или балконами.

По словам эксперта, механика процесса осталась привычной, просто к стандартному перечню угроз добавился пункт о военной агрессии.

"Даже во время войны у нас убытки от ежедневных пожаров гораздо больше, чем от прилетов... Согласитесь, хорошо, когда не нужно за свой счет потом делать ремонт, потому что страховая все возместит", — добавляет специалист, отмечая, что сейчас люди наконец начинают осознавать ценность полиса, о котором часто забывали в мирные времена.

Как сообщалось, в 2026 году Кабмин обновил программу "єВідновлення", введя новые показатели средних цен для расчета компенсаций за поврежденное жилье. Также мы рассказывали, какая разница между жилищным сертификатом и компенсацией по єВідновленню.