Квартира для ветеранов — какие условия для получения жилищного ваучера на 2 млн грн

Украинские военные. Фото: president.gov.ua

Государство открыло новое направление поддержки для ветеранов, которые потеряли дом или были вынуждены выехать с временно оккупированных территорий. Речь идет о жилищном ваучере — электронном документе на 2 миллиона гривен, дающем право приобрести готовую квартиру, инвестировать в новостройку или оформить ипотеку без личных оплат.

Как сообщается на портале "Дія", заявки принимают с 1 декабря 2025 года, но важно соответствовать всем условиям одновременно. Если хотя бы одно не выполняется, заявку могут отклонить.

Основные требования к ветеранам

Право подать заявление имеют те, кто:

имеет статус ВПЛ;

получил статус УБД или ОИИВВ как во время АТО/ООС, так и после начала полномасштабной войны;

был зарегистрирован на временно оккупированной территории;

проживает на подконтрольной Украине территории и не имеет здесь собственного жилья (кроме случаев, когда есть непогашенная ипотека или жилье расположено в зоне активных боевых действий).

Также заявитель не должен получать компенсации в еВідновлення и участвовать в других жилищных программах. Ограничения распространяются и на членов семьи: жену или мужа и детей. То есть если кто-то получал помощь раньше — ваучер не назначат.

В то же время программа не компенсирует потери жилья на ВОТ и не требует отмены права собственности на него. Никакой дополнительной проверки или доказательства состояния имущества не будет.

Как подать заявку на жилищный ваучер

Оформление полностью цифровое, поэтому вся процедура занимает несколько минут. Стоит только убедиться, что приложение обновлено до последней версии.

Порядок действий:

Открыть приложение и перейти в раздел "Сервисы". Найти блок "Услуги для ВПЛ" и выбрать "Заявление о жилищном ваучере". Проверить состав семьи — система подтянет информацию из реестров, но при необходимости можно уточнить данные, особенно по детям. Предоставить согласие второго супруга: он получит сообщение, ссылку или может отсканировать QR-код. Заполнить заявление и подписать его Дія.Подписью.

После подачи документ рассмотрит специальная комиссия. Когда будет принято решение, заявитель получит уведомление в Дії.

На что могут использовать жилищный ваучер ветераны

Деньги из ваучера не выдают "на руки". Государство переводит их безналично — продавцу жилья или банку, если оформляется ипотека.

Программа позволяет использовать ваучер в нескольких случаях:

покупка готовой квартиры;

инвестирование в строительство;

оплата части ипотеки.

Если в семье несколько ветеранов со статусом ВПЛ, их ваучеры можно объединять. Это значительно увеличивает возможности и дает шанс приобрести жилье большей площади. О старте выплат и точных сроках сообщат отдельно.

