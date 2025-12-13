Відео
Головна Ринок нерухомості Житловий ваучер на 2 млн грн — хто з ветеранів може отримати

Житловий ваучер на 2 млн грн — хто з ветеранів може отримати

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 12:22
Квартира для ветеранів — які умови для отримання житлового ваучера на 2 млн грн
Українській військові. Фото: president.gov.ua

Держава відкрила новий напрям підтримки для ветеранів, які втратили домівку або були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій. Йдеться про житловий ваучер — електронний документ на 2 мільйони гривень, що дає право придбати готову квартиру, інвестувати в новобудову або оформити іпотеку без особистих оплат.

Як повідомляється на порталі "Дія", заявки приймають із 1 грудня 2025 року, але важливо відповісти всім умовам одночасно. Якщо хоча б одна не виконується, заявку можуть відхилити.

Читайте також:

Основні вимоги до ветеранів

Право подати заяву мають ті, хто:

  • має статус ВПО;
  • отримав статус УБД або ОІВВ як під час АТО/ООС, так і після початку повномасштабної війни;
  • був зареєстрований на тимчасово окупованій території;
  • проживає на підконтрольній Україні території та не має тут власного житла (крім випадків, коли є непогашена іпотека або житло розташоване в зоні активних бойових дій).

Також заявник не повинен отримувати компенсації в єВідновленні й брати участь в інших житлових програмах. Обмеження поширюються і на членів родини: дружину чи чоловіка та дітей. Тобто якщо хтось отримував допомогу раніше — ваучер не призначать.

Водночас програма не компенсує втрати житла на ТОТ і не потребує скасування права власності на нього. Ніякої додаткової перевірки чи доведення стану майна не буде.

Як подати заявку на житловий ваучер

Оформлення повністю цифрове, тому вся процедура займає кілька хвилин. Варто лише переконатися, що застосунок оновлений до останньої версії.

Порядок дій:

  1. Відкрити застосунок і перейти в розділ "Сервіси".
  2. Знайти блок "Послуги для ВПО" і обрати "Заява про житловий ваучер".
  3. Перевірити склад родини — система підтягне інформацію з реєстрів, але за потреби можна уточнити дані, особливо щодо дітей.
  4. Надати згоду другого з подружжя: він отримає повідомлення, посилання або може відсканувати QR-код.
  5. Заповнити заяву та підписати її Дія.Підписом.

Після подання документ розгляне спеціальна комісія. Коли буде ухвалено рішення, заявник отримає сповіщення в Дії.

На що можуть використати житловий ваучер ветерани

Гроші з ваучера не видають "на руки". Держава переказує їх безготівково — продавцю житла або банку, якщо оформлюється іпотека. 

Програма дозволяє використати ваучер у кількох випадків:

  • купівля готової квартири;
  • інвестування у будівництво;
  • оплата частини іпотеки.

Якщо в родині кілька ветеранів зі статусом ВПО, їхні ваучери можна об’єднувати. Це значно збільшує можливості й дає шанс придбати житло більшої площі. Про старт виплат і точні терміни повідомлять окремо.

Раніше ми розповідали, за яких умов військовослужбовець має право на першочергове або позачергове отримання житла, минаючи загальну чергу. Також повідомлялось, які пільги та знижки можуть отримати дружини учасників бойових дій у грудні 2025 року.

нерухомість ветерани житло купити квартиру ветерани АТО
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
