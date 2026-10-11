Как утеплить дом перед зимой и сократить расходы на отопление: на чем не стоит экономить

Строительная компания проведет работы по утеплению жилья. Фото: УНИАН

Перед началом отопительного сезона владельцам домов следует проверить, через какие конструкции дом теряет больше всего тепла. Утепление крыши и наружных стен помогает поддерживать комфортную температуру и снижать потребность в отоплении. Однако последовательность работ зависит от состояния дома, материалов и имеющейся теплоизоляции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на рекомендации британской организации Energy Saving Trust.

Реклама

Где дом теряет больше всего тепла

По оценкам Energy Saving Trust, в неутепленном доме около 25% тепла может уходить через крышу, а примерно 33% — через стены. Эти показатели приведены для жилья без надлежащей теплоизоляции и не являются универсальными для каждого украинского дома. Реальные теплопотери зависят от конструкции здания, материалов и состояния ограждающих поверхностей.

Поэтому перед ремонтом важно оценить не только крышу и фасад, но и окна, двери, пол и места, через которые может проникать холодный воздух.

Когда стоит начинать с утепления крыши

Если в доме есть холодный чердак, а теплоизоляция перекрытия отсутствует или недостаточна, стоит в первую очередь проверить именно этот участок. Теплый воздух поднимается вверх, поэтому плохо утепленные верхние конструкции могут способствовать значительным потерям тепла.

Читайте также:

Во время осмотра нужно обратить внимание на следующие моменты:

Толщина утеплителя. Если слой теплоизоляции недостаточен или материал поврежден, эффективность защиты от холода снижается.

Щели и стыки. Некачественно закрытые зазоры между конструкциями могут создавать пути для потери тепла.

Влага. Протечки крыши и намокание утеплителя необходимо устранить до проведения теплоизоляционных работ.

Состояние чердака. Если помещение используется в качестве жилого, способ утепления нужно подбирать с учётом конструкции крыши.

Для домов с холодным чердаком утепление перекрытия может быть целесообразным решением. Если же чердак обустроен под жилую комнату, теплоизоляцию обычно нужно предусматривать в конструкции скатной крыши. Конкретный вариант следует определять вместе со специалистом.

Когда лучше утеплять стены

Стены требуют особого внимания, если они остаются холодными даже после прогрева помещения, а теплоизоляции нет или она не соответствует конструкции дома. Важное значение имеют материал стен, их толщина, наличие пустот и состояние фасада.

Утеплять стены можно снаружи или изнутри. Наружная теплоизоляция не уменьшает площадь комнат и при правильной конструкции помогает защитить стены от перепадов температуры. Внутреннее утепление может стать альтернативой, когда наружные работы невозможны, но требует особенно тщательного проектирования.

Не стоит закрывать утеплителем стены с нерешенной проблемой влаги. Перед монтажом необходимо устранить протечки, проверить состояние фасада и правильно подобрать материалы, чтобы не создать условия для накопления конденсата внутри конструкции.

Что утеплять в первую очередь, чтобы не тратить деньги зря

Универсального правила, согласно которому каждый дом нужно начинать утеплять именно с крыши или стен, нет. Если чердак не утеплен, целесообразно оценить его в первую очередь. Если же крыша уже имеет качественную теплоизоляцию, а наружные стены остаются холодными, стоит проверить их состояние.

Перед началом работ владельцам жилья необходимо:

Осмотреть крышу, чердак, фасад, окна и двери.

Проверить, нет ли протечек, влаги, трещин и щелей.

Выяснить, какие конструкции уже имеют теплоизоляцию и в каком она состоянии.

По возможности провести энергоаудит или пригласить специалиста для оценки теплопотерь.

Сравнить стоимость работ и ожидаемый результат, прежде чем покупать утеплитель.

Итак, владельцам домов не стоит выбирать между крышей и стенами, ориентируясь только на общие показатели теплопотерь. Наилучший результат дает утепление с учетом особенностей конкретного здания, устранение щелей и проблем с влажностью, а также обеспечение надлежащей вентиляции.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что место для автомобиля во дворе многоэтажного дома нельзя самовольно закрепить за собой. Придомовая территория относится к общему пользованию совладельцев, поэтому установка цепей или столбиков без надлежащих оснований может нарушать права других жильцов. В спорных ситуациях стоит обратиться в ОСМД или к управляющему домом.

Также Новини.LIVE сообщали, какие ошибки при продаже квартиры могут привести к финансовым потерям. Дорогостоящий ремонт перед продажей не всегда помогает повысить стоимость жилья, ведь покупатель может планировать собственное оформление интерьера. Зато уборка, устранение неисправностей и подготовка квартиры к показу могут помочь избежать лишних расходов.