Видео

Жилье от государства для УБД — кто получит на новых условиях

Дата публикации 28 октября 2025 11:22
обновлено: 11:30
Украинцам, которые присоединятся к ВСУ, будут предоставлять квартиры — кого касается
Украинский военный. Фото: УНИАН

В госбюджете на 2026 год заложено 14,4 миллиарда гривен на жилье для защитников Украины. За эти средства планируют приобрести 7,5 тысяч квартир для участников боевых действий, которые происходят с временно оккупированных территорий.

Как сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко в эфире Вечір.LIVE, государство вводит новую форму поддержки для тех, кто решит присоединиться в ряды Вооруженных сил Украины.

"Тем ребятам, которые пойдут воевать против РФ и защищать Украину, уже предусмотрено первоочередное предоставление жилья. Это будет сертификат на 2 миллиона гривен", — отметил депутат.

Такие сертификаты позволят участникам боевых действий приобрести собственное жилье в любом регионе страны. Государство рассчитывает, что это не только мотивирует украинцев с ВОТ вернуться на подконтрольную территорию, но и поможет закрепить человеческий потенциал внутри страны.

Сколько квартир получат военные в 2026 году

"В следующем году уже 7,5 тысячи внутренне перемещенных лиц со статусом участника боевых действий с временно оккупированных территорий получат эти квартиры. И в дальнейшем каждый год это будет увеличиваться", — подчеркнул Горбенко.

Программа предусматривает не только обеспечение жильем, но и постепенный рост количества квартир в последующие годы. Государство рассматривает это как стратегическую инвестицию в социальную стабильность и восстановление после войны.

Какова ситуация с очередью на жилье

Сейчас в очереди на получение квартир находится около 40 тысяч человек. Как уточнил народный депутат, государство ищет дополнительные источники финансирования через международные партнерства.

"Мы уже обсуждаем этот вопрос с нашими партнерами, чтобы они предоставили кредиты и другую помощь, чтобы мы скорее обеспечили УБД жильем", — пояснил он.

Эта программа действует с 2014 года, когда началась война на Востоке Украины. Ее постепенно расширяли, а полномасштабное вторжение в 2022 году только усилило потребность в системном подходе к жилищному обеспечению военных.

"Это работает с 2014 года, сейчас 2022 называют полномасштабкой. Но практика взята именно тогда — по воле нашего государства помогать тем, кто защищает Украину", — сказал парламентарий.

Горбенко подчеркнул, что инициатива направлена также на мотивацию людей с оккупированных территорий возвращаться в Украину.

"Когда спрашивают — а что же там, на временно оккупированных территориях, делать украинцам, они в таком состоянии остались? То в принципе есть ответ — если у вас непрозомбированный мозг, то приезжайте в Украину. Студенты — учитесь, мужчины — воюйте, женщины — работайте, зарабатывайте и стройте Украину", — сказал депутат.

Как сообщалось, УБД имеют законное право на бесплатное получение земельных участков от государства. Хотя из-за военного положения эта процедура временно приостановлена, правовая база остается в силе, поэтому после отмены ограничений УБД смогут реализовать свое право на землю.

Также мы рассказывали, что дети украинских ветеранов, лиц с инвалидностью вследствие войны, освобожденных из плена и погибших военнослужащих имеют право на государственную образовательную поддержку. Эта помощь предоставляется студентам дневной формы обучения, которым еще не исполнилось 23 года.

жилье УБД ветеринары квартира ВОТ
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
