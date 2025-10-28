Українцям, які доєднаються до ЗСУ, надаватимуть квартири — кого стосується

Український військовий. Фото: УНІАН

У держбюджеті на 2026 рік закладено 14,4 мільярда гривень на житло для захисників України. За ці кошти планують придбати 7,5 тисячі квартир для учасників бойових дій, які походять із тимчасово окупованих територій.

Як повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко в ефірі Вечір.LIVE, держава запроваджує нову форму підтримки для тих, хто вирішить приєднатися до лав Збройних сил України.

"Тим хлопцям, які підуть воювати проти РФ і захищати Україну, вже передбачено першочергове надання житла. Це буде сертифікат на 2 мільйони гривень", — зазначив депутат.

Такі сертифікати дозволять учасникам бойових дій придбати власне житло у будь-якому регіоні країни. Держава розраховує, що це не лише мотивує українців із ТОТ повернутися на підконтрольну територію, а й допоможе закріпити людський потенціал всередині країни.

Скільки квартир отримають військові у 2026 році

"В наступному році вже 7,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб зі статусом учасника бойових дій з тимчасово окупованих територій отримають ці квартири. І надалі кожного року це буде збільшуватися", — наголосив Горбенко.

Програма передбачає не лише забезпечення житлом, але й поступове зростання кількості квартир у наступні роки. Держава розглядає це як стратегічну інвестицію у соціальну стабільність і відновлення після війни.

Яка ситуація з чергою на житло

Наразі у черзі на отримання квартир перебуває близько 40 тисяч осіб. Як уточнив народний депутат, держава шукає додаткові джерела фінансування через міжнародні партнерства.

"Ми вже обговорюємо це питання з нашими партнерами, щоб вони надали кредити та іншу допомогу, аби ми скоріше забезпечили УБД житлом", — пояснив він.

Ця програма діє з 2014 року, коли почалася війна на сході України. Її поступово розширювали, а повномасштабне вторгнення у 2022 році лише посилило потребу в системному підході до житлового забезпечення військових.

"Це працює з 2014 року, зараз 2022 називають повномасштабкою. Але практика взята саме тоді — з волі нашої держави допомагати тим, хто захищає Україну", — сказав парламентар.

Горбенко підкреслив, що ініціатива спрямована також на мотивацію людей з окупованих територій повертатися до України.

"Коли питають — а шо ж там, на тимчасово окупованих територіях, робити українцям, вони в такому стані залишились? То в принципі є відповідь — якщо у вас непрозомбованний мозок, то приїжджайте в Україну. Студенти — вчіться, чоловіки — воюйте, жінки — працюйте, заробляйте і будуйте Україну", — сказав депутат.

Як повідомлялось, УБД мають законне право на безоплатне отримання земельних ділянок від держави. Хоча через воєнний стан ця процедура тимчасово призупинена, правова база залишається чинною, тож після скасування обмежень УБД зможуть реалізувати своє право на землю.

Також ми розповідали, що діти українських ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни, звільнених із полону та загиблих військовослужбовців мають право на державну освітню підтримку. Ця допомога надається студентам денної форми навчання, яким ще не виповнилося 23 роки.