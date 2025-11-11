Кто из УБД имеет право на жилье и как получить компенсацию

Украинские военные. Фото: president.gov.ua

Участники боевых действий (УБД) — это категория граждан, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины, и поэтому государство гарантирует им ряд социальных льгот и гарантий, среди которых одно из ключевых мест занимает обеспечение жильем. Государство гарантирует участникам боевых действий социальную защиту, в частности обеспечение жильем.

Это право закреплено в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Однако не все ветераны получают квартиры автоматически. Закон различает, кому жилье предоставляют в первую очередь, а кому — в общем порядке.

Внеочередное право имеют лица с инвалидностью вследствие войны (ИВВ) и члены семей погибших или умерших защитников. Именно эти категории государство обеспечивает первыми, ведь они понесли наибольшие потери.

"Другие УБД, которые не имеют собственного жилья или живут в тесных условиях, могут стать на квартирный учет в местном совете, чтобы получить жилье в пределах очереди", — отмечают в Министерстве по делам ветеранов.

Как стать на квартирный учет УБД

Чтобы реализовать свое право, нужно сначала подать заявление о постановке на квартирный учет. Это делается в местном органе самоуправления или Центре предоставления административных услуг. Далее УБД может подать документы в управление соцзащиты для включения в список на денежную компенсацию.

Пакет документов включает:

паспорт, идентификационный код;

удостоверение УБД или ИВВ;

справку (для лиц с инвалидностью);

документы о составе семьи;

справку о пребывании на квартирном учете;

при необходимости — документы о праве собственности или его отсутствии.

После проверки данных социальный орган принимает решение, а средства поступают на специальный счет в уполномоченном банке. Использовать их нужно в течение 12 месяцев.

Как получить денежную компенсацию за жилье УБД

В большинстве случаев государство не выделяет готовые квартиры, а предоставляет денежную компенсацию. Ее порядок определен Постановлением Кабинета министров Украины №719 от 19.10.2016 года. Средства перечисляют на специальный счет ветерана, который может приобрести жилье в любом населенном пункте Украины.

Размер компенсации рассчитывается по формуле, где учитываются:

нормативная площадь жилья — 35,22 кв. м для одного-двух человек и +10 кв. м на каждого следующего члена семьи;

предельная стоимость квадратного метра, установленная Минрегионов для каждого региона.

Компенсация выплачивается только тем, кто официально состоит на квартирном учете и признан нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Как государство планирует расширить программу жилья для УБД

В 2025 году Минветеранов анонсировало расширение программы жилищных компенсаций. Планируется увеличить финансирование за счет международных партнеров и местных бюджетов, что позволит охватить больше участников боевых действий.

Кроме того, правительство рассматривает создание единой электронной очереди на жилье для ветеранов, чтобы сделать процесс более прозрачным и быстрым. Это позволит избежать бюрократии и злоупотреблений, которые часто возникают на местах.

Как сообщалось, служебное жилье — это помещения (квартиры или дома), находящиеся в собственности государственных, в частности военных, органов и предоставляются военнослужащим исключительно на период их службы. Из-за своего специального статуса такое жилье не подлежит приватизации и не может быть передано в частную собственность.

Также мы рассказывали, что несмотря на то, что УБД имеют законное право на бесплатное получение земельных участков от государства, фактическая реализация этой процедуры приостановлена из-за действия военного положения. Однако, поскольку соответствующая правовая база остается в силе, УБД смогут реализовать свое земельное право сразу после отмены ограничений.