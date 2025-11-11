Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Жилье от государства — кто из УБД имеет право получить

Жилье от государства — кто из УБД имеет право получить

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 20:12
обновлено: 18:59
Кто из УБД имеет право на жилье и как получить компенсацию
Украинские военные. Фото: president.gov.ua

Участники боевых действий (УБД) — это категория граждан, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины, и поэтому государство гарантирует им ряд социальных льгот и гарантий, среди которых одно из ключевых мест занимает обеспечение жильем. Государство гарантирует участникам боевых действий социальную защиту, в частности обеспечение жильем.

Это право закреплено в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Однако не все ветераны получают квартиры автоматически. Закон различает, кому жилье предоставляют в первую очередь, а кому — в общем порядке.

Реклама
Читайте также:

Внеочередное право имеют лица с инвалидностью вследствие войны (ИВВ) и члены семей погибших или умерших защитников. Именно эти категории государство обеспечивает первыми, ведь они понесли наибольшие потери.

"Другие УБД, которые не имеют собственного жилья или живут в тесных условиях, могут стать на квартирный учет в местном совете, чтобы получить жилье в пределах очереди", — отмечают в Министерстве по делам ветеранов.

Как стать на квартирный учет УБД

Чтобы реализовать свое право, нужно сначала подать заявление о постановке на квартирный учет. Это делается в местном органе самоуправления или Центре предоставления административных услуг. Далее УБД может подать документы в управление соцзащиты для включения в список на денежную компенсацию.

Пакет документов включает:

  • паспорт, идентификационный код;
  • удостоверение УБД или ИВВ;
  • справку (для лиц с инвалидностью);
  • документы о составе семьи;
  • справку о пребывании на квартирном учете;
  • при необходимости — документы о праве собственности или его отсутствии.

После проверки данных социальный орган принимает решение, а средства поступают на специальный счет в уполномоченном банке. Использовать их нужно в течение 12 месяцев.

Как получить денежную компенсацию за жилье УБД

В большинстве случаев государство не выделяет готовые квартиры, а предоставляет денежную компенсацию. Ее порядок определен Постановлением Кабинета министров Украины №719 от 19.10.2016 года. Средства перечисляют на специальный счет ветерана, который может приобрести жилье в любом населенном пункте Украины.

Размер компенсации рассчитывается по формуле, где учитываются:

  • нормативная площадь жилья — 35,22 кв. м для одного-двух человек и +10 кв. м на каждого следующего члена семьи;
  • предельная стоимость квадратного метра, установленная Минрегионов для каждого региона.

Компенсация выплачивается только тем, кто официально состоит на квартирном учете и признан нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Как государство планирует расширить программу жилья для УБД

В 2025 году Минветеранов анонсировало расширение программы жилищных компенсаций. Планируется увеличить финансирование за счет международных партнеров и местных бюджетов, что позволит охватить больше участников боевых действий.

Кроме того, правительство рассматривает создание единой электронной очереди на жилье для ветеранов, чтобы сделать процесс более прозрачным и быстрым. Это позволит избежать бюрократии и злоупотреблений, которые часто возникают на местах.

Как сообщалось, служебное жилье — это помещения (квартиры или дома), находящиеся в собственности государственных, в частности военных, органов и предоставляются военнослужащим исключительно на период их службы. Из-за своего специального статуса такое жилье не подлежит приватизации и не может быть передано в частную собственность.

Также мы рассказывали, что несмотря на то, что УБД имеют законное право на бесплатное получение земельных участков от государства, фактическая реализация этой процедуры приостановлена из-за действия военного положения. Однако, поскольку соответствующая правовая база остается в силе, УБД смогут реализовать свое земельное право сразу после отмены ограничений.

недвижимость военные жилье УБД украинские военные
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации