Кто из УБД имеет право на жилье и как получить компенсацию

Жилье от государства — кто из УБД имеет право получить
Участники боевых действий (УБД) — это категория граждан, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины, и поэтому государство гарантирует им ряд социальных льгот и гарантий, среди которых одно из ключевых мест занимает обеспечение жильем. Государство гарантирует участникам боевых действий социальную защиту, в частности обеспечение жильем.
Это право закреплено в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Однако не все ветераны получают квартиры автоматически. Закон различает, кому жилье предоставляют в первую очередь, а кому — в общем порядке.
Внеочередное право имеют лица с инвалидностью вследствие войны (ИВВ) и члены семей погибших или умерших защитников. Именно эти категории государство обеспечивает первыми, ведь они понесли наибольшие потери.
"Другие УБД, которые не имеют собственного жилья или живут в тесных условиях, могут стать на квартирный учет в местном совете, чтобы получить жилье в пределах очереди", — отмечают в Министерстве по делам ветеранов.
Как стать на квартирный учет УБД
Чтобы реализовать свое право, нужно сначала подать заявление о постановке на квартирный учет. Это делается в местном органе самоуправления или Центре предоставления административных услуг. Далее УБД может подать документы в управление соцзащиты для включения в список на денежную компенсацию.
Пакет документов включает:
- паспорт, идентификационный код;
- удостоверение УБД или ИВВ;
- справку (для лиц с инвалидностью);
- документы о составе семьи;
- справку о пребывании на квартирном учете;
- при необходимости — документы о праве собственности или его отсутствии.
После проверки данных социальный орган принимает решение, а средства поступают на специальный счет в уполномоченном банке. Использовать их нужно в течение 12 месяцев.
Как получить денежную компенсацию за жилье УБД
В большинстве случаев государство не выделяет готовые квартиры, а предоставляет денежную компенсацию. Ее порядок определен Постановлением Кабинета министров Украины №719 от 19.10.2016 года. Средства перечисляют на специальный счет ветерана, который может приобрести жилье в любом населенном пункте Украины.
Размер компенсации рассчитывается по формуле, где учитываются:
- нормативная площадь жилья — 35,22 кв. м для одного-двух человек и +10 кв. м на каждого следующего члена семьи;
- предельная стоимость квадратного метра, установленная Минрегионов для каждого региона.
Компенсация выплачивается только тем, кто официально состоит на квартирном учете и признан нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Как государство планирует расширить программу жилья для УБД
В 2025 году Минветеранов анонсировало расширение программы жилищных компенсаций. Планируется увеличить финансирование за счет международных партнеров и местных бюджетов, что позволит охватить больше участников боевых действий.
Кроме того, правительство рассматривает создание единой электронной очереди на жилье для ветеранов, чтобы сделать процесс более прозрачным и быстрым. Это позволит избежать бюрократии и злоупотреблений, которые часто возникают на местах.
Как сообщалось, служебное жилье — это помещения (квартиры или дома), находящиеся в собственности государственных, в частности военных, органов и предоставляются военнослужащим исключительно на период их службы. Из-за своего специального статуса такое жилье не подлежит приватизации и не может быть передано в частную собственность.
Также мы рассказывали, что несмотря на то, что УБД имеют законное право на бесплатное получение земельных участков от государства, фактическая реализация этой процедуры приостановлена из-за действия военного положения. Однако, поскольку соответствующая правовая база остается в силе, УБД смогут реализовать свое земельное право сразу после отмены ограничений.
