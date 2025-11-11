Хто з УБД має право на житло та як отримати компенсацію

Українські військові. Фото: president.gov.ua

Учасники бойових дій (УБД) — це категорія громадян, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України, і тому держава гарантує їм низку соціальних пільг та гарантій, серед яких одне з ключових місць займає забезпечення житлом. Держава гарантує учасникам бойових дій соціальний захист, зокрема забезпечення житлом.

Це право закріплено у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Проте не всі ветерани отримують квартири автоматично. Закон розрізняє, кому житло надають першочергово, а кому — у загальному порядку.

Позачергове право мають особи з інвалідністю внаслідок війни (ІВВ) та члени сімей загиблих або померлих захисників. Саме ці категорії держава забезпечує першими, адже вони зазнали найбільших втрат.

"Інші УБД, які не мають власного житла або живуть у тісних умовах, можуть стати на квартирний облік у місцевій раді, щоб отримати житло в межах черги", — наголошують у Міністерстві у справах ветеранів.

Як стати на квартирний облік УБД

Щоб реалізувати своє право, потрібно спершу подати заяву про постановку на квартирний облік. Це робиться у місцевому органі самоврядування або Центрі надання адміністративних послуг. Далі УБД може подати документи до управління соцзахисту для включення до списку на грошову компенсацію.

Пакет документів включає:

паспорт, ідентифікаційний код;

посвідчення УБД або ІВВ;

довідку (для осіб з інвалідністю);

документи про склад сім’ї;

довідку про перебування на квартирному обліку;

за потреби — документи про право власності або його відсутність.

Після перевірки даних соціальний орган ухвалює рішення, а кошти надходять на спеціальний рахунок в уповноваженому банку. Використати їх потрібно протягом 12 місяців.

Як отримати грошову компенсацію за житло УБД

У більшості випадків держава не виділяє готові квартири, а надає грошову компенсацію. Її порядок визначено Постановою Кабінету міністрів України №719 від 19.10.2016 року. Кошти перераховують на спеціальний рахунок ветерана, який може придбати житло у будь-якому населеному пункті України.

Розмір компенсації розраховується за формулою, де враховуються:

нормативна площа житла — 35,22 кв. м для однієї-двох осіб і +10 кв. м на кожного наступного члена сім’ї;

гранична вартість квадратного метра, встановлена Мінрегіонів для кожного регіону.

Компенсація виплачується лише тим, хто офіційно перебуває на квартирному обліку і визнаний таким, що потребує поліпшення житлових умов.

Як держава планує розширити програму житла для УБД

У 2025 році Мінветеранів анонсувало розширення програми житлових компенсацій. Планується збільшити фінансування за рахунок міжнародних партнерів та місцевих бюджетів, що дозволить охопити більше учасників бойових дій.

Крім того, уряд розглядає створення єдиної електронної черги на житло для ветеранів, щоб зробити процес прозорішим і швидшим. Це дозволить уникнути бюрократії та зловживань, які часто виникають на місцях.

Як повідомлялось, службове житло — це помешкання (квартири чи будинки), що перебувають у власності державних, зокрема військових, органів і надаються військовослужбовцям виключно на період їхньої служби. Через свій спеціальний статус таке житло не підлягає приватизації та не може бути передане у приватну власність.

Також ми розповідали, що попри те, що УБД мають законне право на безоплатне отримання земельних ділянок від держави, фактична реалізація цієї процедури тимчасово призупинена через дію воєнного стану. Проте, оскільки відповідна правова база залишається чинною, УБД зможуть реалізувати своє земельне право одразу після скасування обмежень.