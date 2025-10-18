Кто имеет право на бесплатную квартиру от государства и как встать в очередь

Женщина получае зат ключи. Фото: Freepik

Проблема доступного жилья в Украине остается острой. Большинство граждан не имеют собственного жилья, а аренда часто превышает возможности семейного бюджета. Для таких людей государство предусмотрело механизмы поддержки — от социального жилья до участия в программах льготной покупки.

Основой этих механизмов является Закон "О жилищном фонде социального назначения", который определяет, кому именно может быть предоставлено жилье бесплатно или на льготных условиях.

Кто может получить социальное жилье в Украине

Государство обеспечивает жильем тех, кто не имеет возможности приобрести или арендовать его самостоятельно. Бесплатные квартиры или комнаты могут получить такие категории:

тяжелобольные граждане, которым необходимо отдельное проживание;

жители аварийных домов, где существует угроза жизни;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

лица, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и стоящие на квартирном учете.

Первые три категории имеют право на внеочередное получение жилья, тогда как последние — становятся в общую очередь.

Как стать на учет для получения квартиры

Чтобы попасть в очередь на социальное жилье, нужно соответствовать хотя бы одному из условий:

площадь жилья на человека — менее 7 кв. м;

доход семьи ниже прожиточного минимума или средней стоимости аренды в регионе;

внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) не имеет собственного жилья на подконтрольной Украине территории.

Заявитель должен предоставить документы, подтверждающие эти обстоятельства. Все доходы семьи — зарплаты, пенсии, социальные выплаты — тщательно проверяются. А попытка скрыть доходы или недвижимость может привести к потере права на получение социального жилья.

Кто получает жилье вне очереди

Государство определило отдельные категории граждан, имеющих право на первоочередное обеспечение жильем. К ним относятся:

семьи погибших военных и ветеранов войны;

реабилитированные жертвы политических репрессий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

пострадавшие от аварии на ЧАЭС;

дети-сироты, дети с инвалидностью;

граждане, которые потеряли жилье из-за стихийного бедствия;

многодетные семьи (от пяти детей).

Что такое социальное жилье и каковы его особенности

Социальное жилье — это квартира или дом, остающийся в собственности государства. Люди проживают в нем по договору социальной аренды, оплачивая только коммунальные услуги.

Такое жилье нельзя продать, подарить или сдать в аренду. Главное требование к жильцам — содержать его в надлежащем состоянии и соблюдать правила пользования.

Куда обращаться, если отказали в жилье

Если гражданину отказано в постановке на учет или предоставлении жилья, можно подать жалобу, отмечается на портале "Дія".

Основания для отказа:

неполный пакет документов;

отсутствие в списках социального квартирного учета.

"Жалобу имеет право подать сам заявитель или его представитель в окружной административный суд", — подчеркнуто на портале.

