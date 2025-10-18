Хто має право на безоплатну квартиру від держави і як встати у чергу

Жінка отримує ключи. Фото: Freepik

Проблема доступного житла в Україні залишається гострою. Більшість громадян не мають власного помешкання, а оренда часто перевищує можливості сімейного бюджету. Для таких людей держава передбачила механізми підтримки — від соціального житла до участі у програмах пільгової купівлі.

Основою цих механізмів є Закон "Про житловий фонд соціального призначення", який визначає, кому саме може бути надано житло безоплатно або за пільговими умовами.

Реклама

Читайте також:

Хто може отримати соціальне житло в Україні

Держава забезпечує житлом тих, хто не має можливості придбати або орендувати його самостійно. Безкоштовні квартири або кімнати можуть отримати такі категорії:

тяжкохворі громадяни, яким необхідне окреме проживання;

мешканці аварійних будинків, де існує загроза життю;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

особи, які потребують поліпшення житлових умов і стоять на квартирному обліку.

Перші три категорії мають право на позачергове отримання житла, тоді як останні — стають у загальну чергу.

Як стати на облік для отримання квартири

Щоб потрапити у чергу на соціальне житло, потрібно відповідати хоча б одній із умов:

площа житла на особу — менше 7 кв. м;

дохід родини нижчий за прожитковий мінімум або середню вартість оренди в регіоні;

внутрішньо переміщена особа (ВПО) не має власного житла на підконтрольній Україні території.

Заявник має надати документи, що підтверджують ці обставини. Усі доходи сім’ї — зарплати, пенсії, соціальні виплати — ретельно перевіряються. А спроба приховати доходи або нерухомість може призвести до втрати права на отримання соціального житла.

Хто отримує житло позачергово

Держава визначила окремі категорії громадян, які мають право на першочергове забезпечення житлом. До них належать:

родини загиблих військових і ветеранів війни;

реабілітовані жертви політичних репресій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

постраждалі від аварії на ЧАЕС;

діти-сироти, діти з інвалідністю;

громадяни, які втратили житло через стихійне лихо;

багатодітні сім’ї (від п’яти дітей).

Що таке соціальне житло і які його особливості

Соціальне житло — це квартира або будинок, що залишається у власності держави. Люди проживають у ньому за договором соціальної оренди, сплачуючи лише за комунальні послуги.

Таке житло не можна продати, подарувати чи здати в оренду. Головна вимога до мешканців — утримувати його в належному стані та дотримуватись правил користування.

Куди звертатися, якщо відмовили у житлі

Якщо громадянину відмовлено у постановці на облік чи наданні житла, можна подати скаргу, зазначається на порталі "Дія".

Підстави для відмови:

неповний пакет документів;

відсутність у списках соціального квартирного обліку.

"Скаргу має право подати сам заявник або його представник до окружного адміністративного суду", — підкреслено на порталі.

Як повідомлялось, проблема забезпечення власним житлом внутрішньо переміщених осіб в Україні є вкрай актуальною. Після тривалого перебування у тимчасових умовах, держава розширює програми, що надають ВПО можливість придбати житло на пільгових умовах.

Також ми розповідали, що конкуренція між Києвом і Львовом загострилася, особливо на ринку нерухомості. Тепер Львів потіснив столицю у лідерстві за вартістю квадратного метра, чого раніше не спостерігалося.

