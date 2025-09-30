Что входит в жилую площадь квартиры в Украине — нормы и правила в 2025 году

Люди рассматривают схему квартиры. Фото: Freepik

Жилая площадь — одно из ключевых понятий при покупке квартиры. Именно она определяет, насколько удобным будет жилье для проживания и как правильно оценивать его стоимость. Часто будущие владельцы путают термины "общая площадь" и "жилая площадь", что создает путаницу в ожиданиях и реальности.

Жилая площадь состоит исключительно из тех комнат, где непосредственно происходит проживание людей — это спальни, детские и гостиные, отмечают специалисты портала Mistechko. В нее не включаются кухня, санузлы, коридоры или технические помещения.

Реклама

Читайте также:

Отдельный вопрос вызывают балконы и лоджии. В большинстве случаев они не относятся к жилой площади, однако в некоторых случаях, если они утеплены и соответствуют строительным нормам, их могут частично учитывать.

Таким образом, жилая площадь—- это показатель, отражающий полезное пространство для жизни, а не все квадратные метры, которые есть в квартире.

Чем отличается жилая площадь от общей

Общая площадь квартиры охватывает абсолютно все помещения: жилые комнаты, кухню, ванную, коридоры, балконы и технические части. Жилая же площадь является лишь частью этой суммы и показывает минимальное комфортное пространство для жильцов.

Для примера: квартира площадью 60 кв. м может иметь жилой площади только 35-40 кв. м, остальное — это вспомогательные помещения.

Нормы жилой площади на одного человека

В Украине действуют четко установленные законодательные стандарты. Согласно Жилищному кодексу, на каждого жителя должно приходиться не менее 9 кв. м жилой площади и не менее 13,65 кв. м общей. Это правило распространяется и на взрослых, и на детей.

Для семей нормы детализируются:

дети одного пола могут жить в комнате не менее 20 кв. м;

дети разного пола должны иметь отдельные комнаты площадью от 15 кв. м каждая.

Такие требования создают основу для обеспечения приватности и комфорта, отмечают эксперты.

Почему важно знать нормы жилой площади

Правильное понимание жилой площади позволяет:

реально оценить условия жизни в конкретной квартире;

избежать завышенных ожиданий относительно пространства;

правильно сравнить различные варианты недвижимости;

учесть перспективу увеличения семьи или изменения потребностей.

Например, семье с двумя детьми разного пола понадобится минимум три жилые комнаты. То есть площадь квартиры должна составлять не менее 70-80 кв. м, чтобы каждый член семьи имел комфортные условия.

Как жилая площадь влияет на рынок недвижимости

Стоимость квадратного метра часто считается от общей площади, но именно жилая площадь определяет комфорт.

"Это приводит к ситуациям, когда квартиры с одинаковой общей площадью могут существенно отличаться по уровню удобства. Чем больше жилых метров — тем привлекательнее выглядит жилье для семей", — отмечают специалисты.

В то же время современные застройщики стремятся оптимизировать планировку так, чтобы увеличить жилую площадь, уменьшив непроизводительные коридоры или технические зоны.

Как сообщалось, социальные нормы площади жилья в Украине, что является ключевым критерием для расчета субсидий и льгот в 2025 году, остаются предметом активных дискуссий. Все чаще звучат предложения о необходимости их увеличения, чтобы лучше соответствовать современным потребностям граждан.

Также мы рассказывали, что местные налоги являются финансовой основой территориальных громад Украины, обеспечивая финансирование ремонта дорог, развития инфраструктуры и содержание социальных учреждений, таких как школы и больницы. И налог на недвижимое имущество является одним из важнейших источников наполнения местных бюджетов, его платят все владельцы квартир, домов и нежилых объектов.